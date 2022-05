Apple vydal krátký film o tom, jak na Macích vzniká zvuk pro Hvězdné války. Pusťte si jej zdarma zde

Na dnešní den – tedy 4. května – připadá Mezinárodní den Hvězdných válek, který je oslavou této ságy, která se zlatým písmem zapsala do filmového průmyslu. Tento den se rozhodl (možná trochu překvapivě) oslavit i samotný Apple a to konkrétně zveřejněním minifilmu o tom, jak se jeho produkty podílí na vzniku zvuků pro Hvězdné války. Macy jsou totiž v produkcích využívány ve velkém. Pokud vás tedy zákulisí tohoto fenoménu zajímá, rozhodně si minifilm níže, na který mimochodem Apple lákal už trailerem o víkendu, pusťte. Stojí totiž rozhodně za to a Hvězdné války vám ukáže zase z trochu jiné perspektivy.