Takto by to vypadalo, kdyby Hvězdné války natáčel legendární Karel Zeman

Československého filmového režiséra, výtvarníka, animátora a grafika Karla Zemana není zřejmě vzhledem k jeho legendárním počinům ve formě Cesty do pravěku, Vynálezu zkázy či Baronu Prášilovi třeba jakkoliv představovat. Jedná se totiž bezesporu o jednu z největších československých filmových legend 20. století, jejíž odkaz je opěvován až do dneška. Ostatně, vzhledem k tomu, s jakou nápaditostí a triky tehdy své snímky vytvářel a posouval jimi celkově úroveň filmové zábavy dál a dál se tomuto faktu nelze divit.

Právě na Karla Zemana se proto rozhodl nyní zavzpomínat svým videem David Spáčil, který se veřejnosti výrazněji přihlásil už kolem Vánoc videem Co kdyby Pelíšky režíroval Wes Anderson?. A pokud vám už Pelišky tehdy vyrazily dech, pak vás zcela určitě zaujme video Co kdyby Hvězdné války natáčel Karel Zeman, které je svou kvalitou opět o kus dál. I to je přitom vytvořeno umělou inteligencí.