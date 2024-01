Legendární Pelíšky vytvořené pomocí AI vypadají skvěle

Poslední měsíce nás de facto dnes a denně přesvědčují o tom, že umělá inteligence dokáže hotové zázraky. Ať už se bavíme o generování obrázků, videí, textů či zvuků, úroveň výtvorů AI letí strmě vzhůru. Krásným důkazem je i předělávka legendárních Pelíšků, která nyní koluje po internetu a která taktéž pochází z dílny AI, tedy částečně.

Za předělávkou Pelíšků stojí David Spáčil, který své dílo popisuje slovy: „Zhruba před půl rokem prolítla YouTubem záplava parodií různých AI filmů, jak by vypadaly, kdyby je točil Wes Anderson. Jeho filmy mají totiž výraznou stylizaci a statické záběry, které sedí k současným možnostem umělé inteligence ve videoprodukci. Trochu mě překvapilo, že se neobjevily žádné CZ verze, tak jsem se to rozhodl v rámci testování nových ai nástrojů napravit. Většina obrazu i zvuku ve videu je vygenerovaná umělou inteligencí.“ Na to, jak se mu to ve spolupráci s AI povedlo se můžete podívat níže.