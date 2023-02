Válka o umělou inteligenci: Vyhraje Google nebo Microsoft? A je AI opravdu tak revoluční?

Tisková zpráva: Příchod vyhledávače ChatGPT založeném na umělé inteligenci v posledních týdnech otřásl světem. Mnozí v AI vidí počátek nové technologické revoluce a technologické společnosti tak začali souboj o tento sektor. V současnosti se jako přední hráči zdají být společnosti Microsoft a Alphabet (Google). Kdo z nich má větší šance na dominanci? A je AI opravdu tak revoluční, jak se na první pohled zdá? Tomáš Vranka na toto téma vytvořil již druhý report, tentokrát zaměřený pouze na tyto dvě vedoucí firmy.

Jak souboj gigantů o AI začal?

Ačkoliv se může zdát, že AI se před nedávnou dobou objevilo doslova odnikud, velké technologické společnosti v čele s Microsoftem a Alphabetem pracují na těchto projektech již dlouhou dobu (souhrn všech velkých AI hráčů naleznete v reportu Jak investovat do umělé inteligence). Obzvlášť Google je již dlouho považovaný za jednoho z leaderů AI sektoru. V rámci její implementace ale dlouhou dobu otálel, díky své vedoucí pozici v oblasti vyhledávačů jednoduše neměl zapotřebí riskovat představením jakýchkoliv zásadních změn.

Vše ale změnil Microsoft se svým oznámením, že hodlá implementovat AI do svého vyhledávače Bing. Díky investici Microsoftu do firmy OpenAI, která stojí za ChatGPT, má společnost bezpochyby potřebnou technologii k jejímu zavedení a vzhledem k velmi nízké popularitě Bingu v podstatě nemají co ztratit. Microsoft se tím pádem takto odhodlal k vyhlášení války o AI oficiálním představením svých AI vyhledávacích služeb. Celá akce byla skvěle naplánovaná a způsobila nemalé pozdvižení v řadách Alphabetu, který se narychlo rozhodl odpovědět svou vlastní prezentací. Ta ale nebyla příliš úspěšná, bylo na ní vidět ukvapené plánování, a i samotné představení jejich AI vyhledávače nazvaného Bard se neobešlo bez problémů.

Nedostatky a problémy umělé inteligence

I přes všechno úvodní nadšení se ale na AI vyhledávače začala objevovat kritika. Právě například prezentace Googlu poukázala na možné nepřesnosti v odpovědích. Obrovský problém je i cena samotného vyhledávání, která je několikanásobně dražší než vyhledávání klasické. Velký problém je také debata o autorských právech, kdy podle části tvůrců AI zapříčiní ztrátu jejich zisků za tvorbu materiálů, jelikož lidé budou méně navštěvovat stránky samotné. S tím se také váže otázka regulace. Big Tech je často kritizován za neférové jednání vůči tvůrcům a menším společnostem. AI může být navíc jednoduše využito k šíření dezinformací, proti kterému vlády bojují. Tento výčet je pouze špička ledovce, budoucnost AI tudíž opravdu nemusí být tak zářivá jak se očekává, a i pro firmy samotné to může znamenat řadu potíží.

Co čekat v blízké budoucnosti?

Alphabet i Microsoft mají bezpochyby dobře nakročeno k dominanci v tomto sektoru. Microsoft skvěle zvládl úvodní vykopnutí, ale ani Alphabet jakožto leadera na trhu není možné podceňovat. Prezentace se Googlu sice příliš nepovedla, nicméně podle dostupných informací by jejich Bard mohl být technologicky mnohem výkonnější než současný ChatGPT. Pro vyhlášení vítěze je tak pravděpodobně ještě brzo, pokud ale chcete o tomto tématu zjistit více informací, celý report “Válka o umělou inteligenci” je zdarma dostupný zde: https://cz.xtb.com/valka-umele-inteligence