Call of Duty by se v tomto roce mělo vrátit do 2. světové války

Ačkoli o letošním díle Call of Duty oficiálně nic nevíme, dle několika zdrojů by se měl nový díl vrátit do období 2. světové války. Pracovní označení pro hru je Call of Duty WWII: Vanguard a podle některých informací by se mohlo jednat i o oficiální název. Příběh by se mohl odehrávat v alternativní historii, kdy se válka o protáhla a tvrdé boje pokračují i po roce 1945. Hra by měla dorazit koncem roku. Brali byste návrat hry do tohoto období?