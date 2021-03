Známý výrobce čipů chce prorazit v dalším odvětví technologického světa. Pracuje totiž údajně na herní konzoli, jež by měla vycházet z oblíbené Nintendo Switch. Qualcomm chce konzoli prý ukázat v příštím roce. Měla by běžet na Androidu a poháněna by mohla být vylepšenými čipy od Qualcommu. Cena by se mohla pohybovat okolo 300 dolarů.