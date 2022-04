iPhone SE je nyní na Alze o 2000 Kč levnější, ceny spadly i u mnoha dalších produktů

Komerční sdělení: Máte rádi slevy? Kdo by neměl. Přesně vás proto nyní určitě potěší skvělá slevová akce na Alze, která srazila ceny tisíců produktů výrazně níže. A že je o co stát. Například iPhone SE je nyní k dostání o 2000 Kč levněji, levnější jsou ale třeba i Pixely 6 od Googlu či mnohá sluchátka, notebooky a tak dále.

Z nynějších slev na Alze si vybere bez jakékoliv nadsázky naprosto každý. Dotkly se totiž jak spotřebičů do domácnosti, tak výše zmíněných počítačů, audio produktů, smartphonů, ale třeba i herních konzolí a mnoha dalších věcí. Jak už to však u slevových akcí bývá, jsou kusově omezené a co víc – slevy přestanou platit už v neděli 1. 5.. S nákupy tedy rozhodně neotálejte, protože takto dobrou příležitost k pořízení vašich vysněných kousků dlouho mít nebudete – tím spíš u ověřeného českého prodejce.

Kompletní nabídku zlevněných produktů naleznete zde