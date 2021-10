Alza vyprodává starší Apple TV 4K

Komerční sdělení: Když se řekne Apple, naprosté většině z vás se velmi pravděpodobně vybaví iPhone, iPad či Mac. V nabídce Applu je však mnohem více produktů, které stojí za pozornost, jelikož perfektně doplní jablečný ekosystém či vám umožní některé Apple produkty využívat skutečně naplno. Mezi ně patří i Apple TV, která dodá vaší televizi plejádu skvělých funkcí.

Apple TV 4K je skvělý společník do vašeho obývacího pokoje, obzvlášť pokud jste milovníci filmů a seriálů, které si pohodlně můžete přehrávat z gauče, a to i ve 4K rozlišení, s podporou HDR a podporuje zvukové formáty Dolby Atmos či Vision. Tohle multimediální centrum není pouze o audiovizuálním zážitku, ale i aplikacích. Přehrajte si pohodlně hudbu, zahrajte si hru či si zacvičte jógu před svou obrazovkou. Zařízení zapadá do Apple ekosystému, takže bezproblémově dokáže komunikovat s ostatními zařízeními. Může se také stát centrem chytré domácnosti. A právě model s podporou 4K HDR představený v roce 2017 nyní Alza vyprodává.

Běžná cena Apple TV 4K 1 (2017) s 32 GB úložištěm je 4590 korun. Díky výprodeji na Alze ji však nyní získáte jen za 4149 korun. Pokud byste pak raději sáhli po modelu se 64 GB úložištěm, vyjde vás nyní na 4690 korun namísto obvyklých 5190 korun.

