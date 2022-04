Reuters: Koupě Twitteru Elonem Muskem je na spadnutí

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o plánu Elona Muska koupit jeho oblíbenou sociální síť Twitter. Ačkoliv se tehdy ještě mohlo zdát tento plán jako solidní fantasmagorie, nyní se alespoň podle zdrojů Reuters zdá, že je víceméně hotovo. Představenstvo společnosti má totiž považovat prodej Twitteru Muskovi za dobrý nápad, což má možná již dnes oficiálně oznámit akcionářům.

Elon Musk nabídl za Twitter více než 43 miliard dolarů, což byla v den podání nabídky zhruba o 20 % vyšší hodnota, než kterou společnost dle akciových trhů měla. Že se jedná o vynikající nabídku si byl ostatně vědom i samotný Musk, který rovnou představitelům Twitteru vzkázal, že se jedná o nejlepší a poslední nabídku, která když nedopadne na úrodnou půdu, jej přiměje k přemýšlení o tom, zda pro něj má vůbec další držení akcií Twitteru smysl. Co se pak týče jeho plánů se sociální sítí, víme o nich vlastně jen to, že se točí kolem restrukturalizace a celkového zmodernění, jelikož v současnosti údajně Twitter nevyužívá svůj plný potenciál.

Bude extrémně zajímavé sledovat, jak nakonec celá zápletka dopadne a pokud pak dopadne pro Muska pozitivně, co to pro něj a zejména pak pro Twitter bude znamenat. Jak už totiž bylo zmíněno výše, Musk si tweetování na této sociální síti extrémně oblíbil a asi by proto nebylo překvapivé, kdyby se jí rozhodl co nejvíce přizpůsobit svým potřebám. Zda se budou shodovat i s potřebami běžných lidí nicméně ukáže až čas.