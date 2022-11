Nejlepší internetové vtípky na převzetí Twitteru Elonem Muskem

Elon Musk po několikaměsíční taškařici dotáhl koupi Twitteru do konce. Je tedy jejím vlastníkem a generálním ředitelem. Elon Musk pár dní před oficiálním převzetím společnosti říkal, že bude třeba šetřit. Leckdo z vyššího vedení tedy mohl počítat s vyhazovem. A tak se také stalo. Padáka dostal například jeho bývalý šéf Parag Agrawal, dosavadní šéf Vijaya Gadde, finanční ředitel Ned Segal či generální právník společnosti Sean Edgett. Podle anonymních zdrojů portálu NYT byly navíc vyhazovy poměrně drsné, jelikož minimálně jeden z vedoucích Twitteru měl být údajně skoro až vyhnán z kanceláře. Tak či onak, tato sága je u konce. Nebyli by to ale internetoví vtipálci, kdyby si z dokončené koupě Twitteru neudělali legraci. Ty nejlepší vtípky naleznete v galerii pod odstavcem.

