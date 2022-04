Elon Musk chce koupit Twitter

Jeden z největších vizionářů současnosti a zároveň nejbohatší člověk světa Elon Musk nepřestává překvapovat. Poté, co se mu podařilo nedávno nashromáždit téměř 10% podíl ve Twitteru, se jej totiž nyní rozhodl odkoupit celý. Nabídku na koupi zaslal konkrétně předsedovi představenstva společnosti Bretu Taylorovi a to s velmi zajímavou částkou, kterou by za sociální sít zaplatil.

Musk se nechal ve svém dopise konkrétně slyšet, že je ochoten odkoupit celý Twitter (respektive 91 % jeho akcií, jelikož 9 % již vlastní) za cenu 54,20 dolarů za akcii, což jinými slovy znamená 43 miliard dolarů. To vše navíc samozřejmě hotovosti. Při pohledu na současnou hodnotu Twitteru pohybující se kolem 37 miliard dolarů, je tedy jasné, že nabídka Muska je velmi výhodná a znamenala by pro nynější držitele akcií solidní výdělek. Velkorysosti své nabídky si je ostatně dle všeho vědom i samotný Musk, který v dopise píše mimo jiné to, že se jedná z jeho strany poslední a konečnou nabídku s tím, že pokud nebude přijata, přehodnotí svou pozici akcionáře ve firmě. Jak přesně sice neuvádí, pravděpodobně by se však svých akcií kompletně zbavil.

Poměrně zajímavé je kromě ceny i to, že se Musk nebál v dopise prozradit, jaké by měl s Twitterem plány. Ten má dle jeho slov mimořádný potenciál, který by právě on byl schopný odemknout. V současné podobě však nemá dle jeho názoru šanci nejenže prosperovat, ale ani jakkoliv více sloužit lidem, což je velká škoda. Rád by proto platformu celkově transformoval a udal jí jiný kurz. Zda k tomu bude mít příležitost se nicméně ještě ukáže – vše totiž bude nyní nutné ve Twitteru projednat.