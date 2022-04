Podívejte se, jak otřesně je vyrobena předprodukční Tesla Cybertruck

Měl to být hit, ale nyní je spíš pro smích. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat Tesla Cybetruck, kterou Elon Musk světu velkolepě představil na konci listopadu 2019. Ačkoliv měl tehdy velké plány s výrobou, která měla odstartovat u některých verzí již v následujícím roce, ukázalo se, že se jednalo spíš o tužby než něco, co bylo blízké realitě. Cybertruck se totiž stále zřejmě i kvůli spoustě oplétaček v souvislosti s certifikacemi nevyrábí, letos se ani vyrábět nezačne a je upřímně řečeno otázkou, zda se tak vůbec někdy v budoucnu stane. Elon Musk si nicméně i nadále trvá na svém a výrobě věří, což ostatně dokázal i nyní na otevření nové Gigafactory v Texasu. To však možná neměl dělat.

U příležitosti otevření austinské Gigafactory se rozhodl Musk přivézt na ukázku předprodukční prototyp Cybertrucku, kterým měl zřejmě v plánu oživit chuť po něm. Takřka 100% se mu však podařil přesný opak. Přestože předprodukční prototypy nejsou z hlediska kvality prakticky nikdy na dobré úrovni, jelikož si na nich testuje výroba či jiné technologie a mechanismy, když už se s nimi chtějí výrobci prezentovat, většinou se je snaží alespoň vizuálně upravit tak, aby vypadaly co možná nejlépe. Na to však Elon Musk evidentně rezignoval, jelikož po Twitteru začaly kolovat poměrně šílené fotografie ukazující křivost plechových dveří, nezamaskované sváry a tak podobně. Zkrátka a dobře, vystavený vůz vypadá skoro tak, jak kdyby si jej Musk sestrojil cestou do Austinu sám na koleni. Ostatně, přesvědče se sami v galerii pod tímto odstavcem. Je tohle něco, co by vás od pořízení podobného vozu odradilo?