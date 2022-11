Elon Musk: Twitteru hrozí krach

To, co se ještě relativně nedávno zdálo jako prakticky nereálné, nyní dostává poměrně konkrétní obrysy. Tak přesně takto by se dalo s trochou nadsázky zhodnotit působení Elona Muska v čele Twitteru, který se od jeho nástupu otřásá v základech a nyní mu dle slov Muska hrozí dokonce krach. Respektive, společnost je od něj stále poměrně daleko, je nicméně výrazně reálnější než tomu bylo v nedávném „období klidu“.

Před pár hodinami Musk svolal velkou schůzi zaměstnanců Twitteru, ve které je informoval o tom, že situace ve společností není v tuto chvíli zrovna dvakrát růžová a zřejmě tomu nebude ještě nějakou chvíli jinak. Palubu Twitteru totiž opustili další dva jeho vrcholní manažeři, což nejen vedení, ale i celkovou důvěru ve správně nastavený kurz společnosti výrazně podrývá. Musk se navíc rozhodl, že zakáže práci z domova, která se mu zdá neefektivní, což může být pro zaměstnance Twitteru velká rána. Obliba Home Office se totiž po nástupu pandemie COVID-19 výrazně zvýšila a leckdo už si každodenní návrat zpět do kanceláře ani neumí představit.

Zemětřesení nekončí

Ačkoliv se může zdát, že hůř už snad ani být nemůže. opak je pravdou. Je totiž velmi pravděpodobné, že ty největší muka Twitter teprve čekají, jelikož bude muset urychleně vyřešit patálii okolo placeného ověřování účtů. Díky tomuto systému si totiž mohou své účty nyní bez problému ověřit i falešné profily, což už se ve velkém děje. Tyto profily se tak nebojí rázem šířit dezinformace, které jsou díky ověření pro mnohé uživatele daleko uvěřitelnější. Včera například začaly po Twitteru kolovat informace o tom, že jeden z amerických farmaceutických gigantů začne bezplatně rozdávat inzulín všem, kdo o něj požádají, a právě ověření profilu udělalo své.