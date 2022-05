Co koupí Elon Musk příště? Podívejte se na nejlepší vtipy na jeho adresu

Napsat o Elonu Muskovi, že něco sdílel na svém Twitteru, má tak trochu jiný význam, než když to napíšete o komkoli jiném. Elon Musk totiž věci sdílí doslova a do písmene na svém Twitteru, který před nedávnem koupil a právě v souvislosti s jeho poslední akvizicí se objevují další a další vtípky o tom, co Musk koupí příště. Ty které Elona pobavily nejvíc pak sdílí na svém profilu. Podívejte se na ty nejlepší vtipy, které kolují po internetu na téma toho, co Elon Musk koupí příště. Za nás jednoznačně vedou Vlnky, které chce vrátit Elon zpět hned potom, co koupí společnost Opavia.

Marný není ani Tweet o tom, že se chystá koupit MacDonald’s a opravit všechny stroje na výrobu zmrzliny, které jsou již doslova legendární tím, že víc času nefungují než fungují. Na další vtipny na adresu toho, co koupí Elon příště se můžete podívat v galerii níže.