Musk blokuje twitterové účty, které ho parodují

Elon Musk v Twitteru i nadále úřaduje. Ačkoli tvrdil, že se v moderování obsahu nic nezměnilo, zřejmě to tak úplně pravda nebude. Před pár dny Musk řekl, že pokud satirické účty nebudou označeny, budou natrvalo smazány. Byl ale zablokován účet „h3h3Productions“ s 2,3 miliony sledujících, a to poté, co se přejmenoval na „Elon Musk“. Účet, za kterým stojí youtubeři Ethan Klein a Hily Klein, začal po přejmenování Muska parodovat. I přes výslovné označení, že jde o satiru, byl ale účet bloknut. Účet byl zablokován také komičce Kathy Griffin, která napsala, že Musk volil demokraty. Elon Musk se přitom veřejně hlásí k republikánům.