Podívejte se, jak vypadá nová sociální síť od zakladatele Twitteru

Nedávno se na App Store objevila beta verze sociální sítě Bluesky. Jedná se konkrétně o decentralizovanou sociální síť od spoluzakladatele Twitteru Jacka Dorseyho. Aby bylo možné se k síti připojit je stále zapotřebí pozvánka, ovšem v tuto chvíli již množství členů čítá několik tisíc lidí a můžeme tedy nahlédnout pod pokličku celého rozhraní a dostupných funkcí.

V roce 2019 vytvořil Dorsey v rámci Twitteru nový projekt, jehož cílem bylo přetvořit sociální síť směrem k decentralizované struktuře. Iniciativa, tehdy interně nazývaná Bluesky, se nikdy neproměnila ve skutečnost. Ale když Dorsey z Twitteru odešel, rozhodl se svůj záměr oživit na vlastní pěst. Decentralizovaný přístup znamená, že by vývojáři neměli plnou kontrolu nad tím, co uživatelé i další programátoři mohou se sociální sítí dělat. Dorsey se již dříve vyjádřil v tom smyslu, že platformy jako Twitter by neměly disponovat tolika pravomocemi a rozhodovat to tom, kteří uživatelé a komunity se mohou zapojit do konverzací a kdo je zodpovědný za moderování jejich obsahu.

Autoři Bluesky uživatelům velmi zjednodušili vytvoření účtu. V podstatě si stačí vybrat uživatelské jméno, heslo a je hotovo. Po přihlášení Bluesky nezapře svoji příbuznost s Twitterem, ovšem hodně funkcí zatím chybí. K dispozici jsou tři různé karty pro časovou osu, vyhledávání a oznámení. Zároveň tu máme postranní nabídku s rychlým přístupem k uživatelskému profilu a nastavení aplikace. Samotné interakce jsou Twitteru také velmi podobné. Časová osa se zobrazuje v chronologickém pořadí a samozřejmě je zde možnost reagovat, přepisovat, citovat nebo lajkovat příspěvky ostatních uživatelů.

Jednou z ne zrovna oblíbených vlastností Twitteru je uplatňování algoritmů tak, aby zobrazovaly navrhované tweety i z účtů, které nesledujete. Vývojáři Bluesky se alespoň prozatím zaměřují na to, aby uživatelům umožnili vidět obsah jen od těch lidí, které sledují. Na Bluesky se také v tuto chvíli nesetkáte s žádnými reklamami. Podle jednoho z vývojářů pracujících na této platformě je v plánu tuto vlastnost zachovat. To však neznamená, že síť v určitém okamžiku reklamy nepřidá nebo dokonce nenabídne placené předplatné, stejně jako je tomu u Twitter Blue.

Vzhledem k tomu, že jsme svědky skutečných začátků Bluesky, existuje samozřejmě řada funkcí, se kterými prozatím nelze počítat. K dispozici nejsou žádné GIFy, hashtagy ani ankety a rozhraní působí skoro až elementárním dojmem. Také tmavý režim se nezobrazuje automaticky a oznámení se zdají být nefunkční. Bluesky také nemá žádnou webovou verzi ani aplikace pro iPad, Mac, Android nebo Windows.

Pochopitelně lze očekávat, že většinu těchto záležitostí se podaří v budoucnu doladit. Bluesky chce přijít v rámci aktualizace hned s několika vylepšeními. Plánuje zrychlit přístup k síti novým uživatelům a také samotné rozhraní dozná změn k lepšímu. V budoucnu přibude podpora GIFů a časem nejspíš i hashtagů.

Prozatím je velice těžké říci, zda má Bluesky skutečně potenciál postavit se Twitteru, pokud jde o přilákání dlouholetých uživatelů na novou sociální síť. Právě teď má ale oproti jiným konkurentům, jako je například Mastodon, jasnou výhodu, kterou je nadšení lidí z nové sociální sítě výhradně pro pozvané. S rozvojem sítě budou brzy uživatelé Bluesky moci sami zvát na platformu nové členy. Zůstává však nejasné, kdy bude Bluesky oficiálně spuštěn pro veřejnost a zda si do té doby sociální síť zachová svoji současnou atraktivnost.