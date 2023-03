Z mobilů brzy odstraníme Messenger, zprávy půjde psát přímo z Facebooku

Část impéria Mety Marka Zuckerberga čeká malé zemětřesení. Její šéf totiž před pár hodinami v blogovém příspěvku Mety oficiálně oznámil, že se Messenger opět stane součástí Facebooku. Děje se tak přitom celých devět let poté, co se obě platformy od sebe oddělily a začaly tedy fungovat samostatně. Jak se však zřejmě ukázalo, samostatný život není tak úplně cesta.

Ačkoliv jsou spolu Facebook a Messenger stále úzce provázány, pravdou je, že když používáte na Facebooku chat, používáte vlastně dedikovanou aplikaci Messenger, aniž by si to člověk ve výsledku vůbec uvědomil. Tato aplikace je pak i samostatně distribuována na smartphony a tak podobně s tím, že díky tomu ani nepotřebujete mít vytvořený účet na Facebooku, ale bohatě vám stačí účet právě pro Messenger. Meta se však nyní rozhodla, že toto propojení přepracuje a to tak, že de facto integruje chat Messengeru do Facebooku, čímž uživatelům umožní například na mobilních telefonech řešit veškeré zprávy přímo v aplikaci Facebook a nikoliv samostatně v Messengeru. Ten však dle všeho zůstane i nadále dostupný jako samostatná aplikace. V tuto chvíli je nicméně otázkou, jak moc komfortní bude posílání zpráv přímo ve Facebooku oproti samostatnému Messengeru. Žádnou grafiku, které by poodhalila budoucí podobu aplikace, která se bude muset samozřejmě dočkat určitého přepracování, totiž Meta neodhalila.