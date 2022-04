Na Alze nyní seženete prvotřídní čističky vzduchu Philips s velkou slevou

Komerční sdělení: Čistý vzduch je základ každé domácnosti, pracovny či obecně místa, kde trávíte spoustu času, jelikož má blahodárný vliv na vaše zdraví. Jak jej ale docílit dlouhodobě a třeba i na místech, kde to není úplně ideální s větráním a tak podobně například kvůli smogu, dopravě a tak podobně? Zřejmě tím nejlepším řešením jsou čističky vzduchu, které jej dokáži velmi kvalitně vyčistit a zajistit vám, že vám do plic proudí skutečně jen to nejlepší možné. A právě na jedny z nejlepších čističek vzduchu současnosti padly nyní skvělé slevy.

Jedním z nejuznávanějších výrobců čističek vzduchu na světě je společnost Philips, v jejímž portfoliu naleznete jak malé modely pro menší prostory, tak i modely schopné vyčistit vzduchu v poměrně velkých bytech a to v úctyhodné rychlosti. Jejich ceny sice nejsou nejnižší, na Alze je však lze nyní sehnat díky limitované akci platící pouze pár dní s 20 % slevou, což je rozhodně příjemné. Za zmínku navíc stojí to, že některé čističky byly zlevněné už i před slevou a jelikož se slevy sčítají, ve výsledku je tak můžete mít za opravdu velkorysou cenu. Například Philips Dual Scan Series 3000i AC3059/51, která je schopná vyfiltrovat vzduch v prostorách do 62 m2, byla před nedávnem zlevněna o 8 %, přičemž dalších 20 % můžete nyní získat se slevovým kódem. Namísto původních 12 190 Kč vás tak čistička vyjde na krásných 8952 Kč, což už se opravdu vyplatí. Ale pozor, skladové zásoby nejsou ani zdaleka neomezené a akce navíc končí již za pár dní.

Čističky vzduchu Philips se slevou seženete zde