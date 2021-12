Recenze čističky vzduchu Tesla Smart Air Purifier Mini: Malá, ale velice šikovná

Chytré domácí příslušenství se v poslední době neskutečně rozšířilo. Ještě před několika lety jsme si mohli u nás pořídit tak maximálně chytrou žárovku, a to navíc za relativně vysoké částky. Nyní už je ale chytré ledacos a cenovka takového příslušenství výrazně spadla, tudíž za pár chytrých produktů nemusíte platit majlant. Mezi jednu z velice oblíbených kategorií chytrého příslušenství patří produkty, které se určitým způsobem dokáží starat o vzduch v místnosti, tj. například zvlhčovače vzduchu, čističky a další. V tomto článku se společně podíváme na zoubek čističce vzduchu Tesla Smart Air Purifier Mini, která toho vzhledem ke své velikosti zvládne víc než dost.

Technické specifikace

Pokud se aktuálně podíváte do nabídky čističek vzduchu od českého výrobce Tesla, tak si všimnete celkově čtyř různých modelů. Tyto čtyři modely se pak ještě dají rozdělit do dvou podkategorií, a to do Smart Air Purifier Pro a Smart Air Purifier Mini. V první kategorii najdete designem naprosto totožné čističky vzduchu, které se však liší pouze svou velikostí – M, L nebo XL. Čím větší čističku si vyberete, tak tím větší plochu či místnost budete schopni vyčistit. Co se týče druhé zmíněné podkategorie, tak zde je k dispozici jen jedna stejnojmenná čistička, která tedy nemá v názvu Pro, ale naopak Mini. Podle toho lze poznat, že se jedná o nejmenší čističku vzduchu v nabídce. Nenechte se ale nějakým způsobem zmást nebo rozhodit, jelikož Tesla Smart Air Purifier Mini toho zvládne opravdu dost. Cena této čističky je 1 990 korun, díky naší 10% slevě ji ale můžete získat za 1 790 korun – viz konec článku.

Při výběru čističky vzduchu vás asi nejvíce zajímá, jak velkou místnost je schopná vyčistit. U recenzovaného modelu se vzhledem k malé velikosti jedná o místnosti o rozloze maximálně 14 m². Mezi další důležité údaje patří například průtok vzduchu, který je 120 m³/h, hlučnost pak nepřesahuje v nejvýkonnějším režimu hodnotu 55 dB. Příkon této čističky je 30 wattů, rozměry 243 x 243 x 310 milimetrů a hmotnost 2,5 kilogramu. Čistička dále nabízí senzor pro měření částic o velikosti do 2,5 µm, který má označení PM2.5. Důležité jsou také filtry, které čistička Tesla Smart Air Purifier Mini nabízí dva – první je omyvatelný předfiltr a druhý pak HEPA filtr zkombinovaný s filtrem s aktivním uhlím.

HEPA filtr a ionizace

Tento dokáže zachytit až 99 % částic s velikostí do 0,3 µm, a který si poradí s částicemi až dvěstěkrát menšími než je lidský vlas. Pokud se tedy řadíte mezi alergiky či jedince, kteří trpí jiným způsobem a jsou závislí na čistém ovzduší, tak je pro vás čistička vzduchu opravdu to pravé ořechové. Nutno zmínit, že hlavní HEPA filtr, zkombinovaný s uhlíkovým filtrem, lze kdykoliv zakoupit nový a během pár sekund vyměnit. Interval pro výměnu je zhruba jeden rok, záleží samozřejmě na používání. Kromě kombinovaného filtru nabízí Tesla Smart Air Purifier také ionizátor, který dokáže generovat negativní ionty a eliminovat kladně nabité částice, mezi které se řadí třeba prach, bakterie, viry, kouř a další. Výrazně dokáže zlepšit kvalitu vzduchu v místnosti, ve které čističku vzduchu s ionizátorem využíváte.

Balení a rozbalení filtru

Tesla Smart Air Purifier Mini se nachází uložená v hnědé krabici, která na sobě nese vyobrazenou samotnou čističku, společně s několika dalšími informacemi. Tato krabice má pro jednodušší přenos v horní části ucho, za které ji můžete chytnout a podle potřeby přenášet. Jakmile krabici rozbalíte, tak už si všimnete samotné čističky, kterou stačí vytáhnout. Před prvním spuštěním je ale nutné, abyste čističku prvně rozebrali, jelikož vám jinak nebude fungovat. Hlavní kombinovaný filtr je totiž z hygienických důvodů zabalen v sáčku, ze kterého jej musíte vyjmout, poté opětovně vložit nazpátek a zavřít víko. Tento postup, společně s dalšími informacemi, najdete v přibaleném manuálu, který je obsáhlý, srozumitelný a provede vás také základním nastavením, na které se podíváme v pozdější části této recenze.

Zpracování

Když jsem poprvé čističku vzduchu Tesla Smart Air Purifier Mini vytáhl z krabice, tak už jsem tušil, že se bude jednat o velice kvalitní výrobek. Ostatně, upřímně jsem nic moc jiného než kvalitu nečekal, a to hned z několika důvodů. Tesla je totiž česká značka a je všeobecně známé, že výrobky pocházející z tuzemska jsou ve většině případech kvalitní. Zároveň si nelze nevšimnout toho, že si Tesla v posledních měsících vytvořila opravdu silné postavení ve světě příslušenství do chytré domácnosti. V neposlední řadě jsem nebyl překvapen z toho důvodu, jelikož kolega z redakce recenzoval větší Tesla Smart Air Purifier Pro M a sám od sebe mi několikrát řekl, že se jeho recenzovaná čistička po stránce zpracování prostě a jednoduše povedla. Tesla Smart Air Purifier Mini je tedy zpracována primárně z bílého plastu, který je však na dotek dostatečně robustní a vůbec nepůsobí nějak nekvalitně či křehce.

Po stránce designu nelze taktéž vytknout prakticky nic. Čistička vzduchu by měla naprosto parádně zapadnout do vaší domácnosti, podobně jako třeba lednička, televize či jakýkoliv jiný spotřebič. Pořád se totiž jedná o součást domácnosti a svým způsobem také jakýsi designový prvek. Tesla Smart Air Purifier Mini má po celém těle bílou barvu s tím, že v horní části najdete malé logo společnosti Tesla, zhruba uprostřed pak stylový chromovaný proužek. Ve spodní polovině se nachází dírkování pro nasávání špinavého vzduchu, který je následně „prohnán“ filtrem. Vyčištěný vzduch jde následně přes výdech umístěný nahoře. Uprostřed této mřížky se pak nachází ovládací panel s několika tlačítky, pomocí kterého je možné čističku manuálně zapnout, a poté nastavit například rychlost, ionizaci, časovač a noční režim. Primárně je tato čistička vzduchu ale chytrá z toho důvodu, jelikož ji můžete jednoduše ovládat pomocí vašeho iPhonu. Samozřejmě to jde i bez něj, ale to byste už chytrou čističku jednoduše nepotřebovali.

První spuštění a ovládání aplikace

Pokud chcete využívat čističku vzduchu Tesla Smart Air Purifier Mini na maximum, tak je nutné, abyste si z App Storu stáhli aplikaci výrobce s názvem Tesla Smart. Tato aplikace slouží pro propojení, nastavení a ovládání naprosto všech produktů od Tesly, tudíž pokud byste si do budoucna případně kromě čističky vzduchu pořídili také další příslušenství od této značky, tak vše budete ovládat právě tady. Jak už bylo zmíněno výše, tak Tesla je česká značka, díky čemuž je celá aplikace kompletně v češtině. Angličtina už v dnešní době samozřejmě u většiny uživatelů není problém, každopádně pokud by si tuto chytrou čističku pořídil někdo ze starší generace, tak si může být stoprocentně jistý tím, že aplikaci porozumí a nebude se tak muset klasicky spoléhat na překlad od generace mladší. Samotná aplikace je navíc opravdu nesmírně jednoduchá a nečekají v ní na vás nějaké pasti či cokoliv dalšího, co by vám mohlo tzv. podkopnout nohy.

Jakmile aplikaci Tesla Smart spustíte poprvé, tak je nutné, abyste si vytvořili vlastní účet, pod kterým následně budete mít veškeré Tesla produkty. K vytvoření účtu vám stačí e-mail, dobrou zprávou ale je, že můžete využít také funkci Sign in with Apple, díky čemuž můžete následně kompletně skrýt vaši reálnou e-mailovou adresu – z hlediska bezpečnosti se tedy rozhodně nemusíte ničeho bát. Po registraci si ze seznamu produktů vybereme naši čističku vzduchu, u které následně podržením tlačítka pro změnu rychlosti ventilátoru aktivujete párovací režim. Následně je nutné čističku připojit k routeru – tento proces probíhá klasicky skrze váš iPhone, což znamená, že je nutné, abyste se na něm prvně v Nastavení připojili k vaší Wi-Fi síti, kterou má čistička využívat. Je nutné zmínit, že tato Wi-Fi musí využívat „starší“ pásmo 2.4 GHz, nikoliv novější 5 GHz. Většina routerů podporující 5 GHz však obě pásma rozděluje, tudíž byste se neměli ocitnout v nějakých problémech. Ty mohou nastat jen v případě, že váš router kombinuje obě pásma a automaticky určuje, které bude u zařízení využíváno. Po připojení ke správné Wi-Fi už jen stačí potvrdit spárování a pár sekund počkat, až se celý proces dokončí.

Po dokončení spárování už se vám zobrazí rozhraní, ve kterém už lze sledovat veškeré dostupné informace. Na hlavní stránce si můžete prohlédnout především informaci o vzduchu v místnosti, která je psaná slovem, společně s procentuální informací o stavu filtru. Přesný počet zachycených částic byste však u tohoto modelu hledali marně. V případě, že byste tuto informaci jednoduše vědět chtěli, je nutné sáhnout po dražších modelech, které ji zobrazí. Nad informací o stavu vzduchu si pak ještě můžete zobrazit aktuální počasí, společně s informací o tom, jak na tom je kvalita ovzduší mimo místnost. Ve spodní části obrazovky pak najdete čtyři možnosti, pomocí kterých je možné čističku zapnout či vypnout, dále změnit režim rychlosti, natavit časovač pro vypnutí a zobrazit nastavení pro (de)aktivaci ionizace a světelných efektů. Horní část s výdechy je světelně barevně podsvícená, barva závisí na kvalitě ovzduší – například modrá značí výborné ovzduší. V případě režimů je možné, kromě klasických rychlostí, nastavit také spánkový režim, kdy se čistička kompletně ztiší a je prakticky neslyšitelná, což je pro spánek ideální.

Testování

Recenzovanou čističku vzduchu Tesla Smart Air Purifier Mini jsem pro testování využíval v kanceláři a doma v ložnici. Nutno zmínit, že kancelář je o něco větší než prostor, než který dokáže podle technických specifikací tato čistička vyčistit, ložnice pak téměř odpovídá tomuto maximálnímu prostoru. Chtěl bych podotknout, že v obou těchto místnostech se nijak výrazně nepráší, tudíž ihned po spuštění čistička napsala, že je kvalita vzduchu výborná. Nutno zmínit, že to ale nemusí nutně nic znamenat, jelikož čistička vzduchu se má postarat také o vyčištění vzduchu od různých alergenů. Osobně nijak oficiálně alergický nejsem, párkrát do týdne se ale pravidelně ocitnu v situaci, kdy často kýchám. To jsem si tak nějak uvědomil pár dnů po pravidelném využívání čističky, jelikož jsem si zrovna řekl, že už jsem dlouho neměl „kýchací záchvat“ – potom jsem si dal jedna a jedna dohromady a usoudil jsem, že tomu vděčím právě čističce.

Někdo by tedy mohl říct, že má doma uklizeno, a že se v místnostech jednoduše nepráší, kvůli čemuž může být čistička zbytečná. Je jasné, že největší rozdíl při použití čističky poznáte právě v prašné místnosti, jelikož v ní dokáže čistička vzduch pořádně očistit. Rozhodně však nepodceňujte čističku ani tehdy, pokud se u vás tolik nepráší. Čističku vzduchu si zamilují především alergici, kteří už z principu samozřejmě žijí v čistém prostředí s co možná nejmenší koncentrací prachu. Jednak se vám ale nikdy nepodaří místnost uklidit tak, aby v ní bylo stoprocentní čisto, a jednak se vám nepodaří zbavit se alergenů. To, že je čistička tzv. „must-have“ zařízením do chytré domácnosti mi potvrdil kamarád alergik, který uvádí, že čističku využívá neustále, a že mu opravdu změnila život k lepšímu.

Závěr

V případě, že hledáte ideální čističku vzduchu do menší místnosti, tak jste nyní dost možná narazili na to pravé ořechové. Tesla Smart Air Purifier Mini je totiž dle mého názoru naprosto skvělou volbou, které nebudete litovat. Nutno ale opravdu zmínit, že aby byla čistička efektivní, tak musí čistit vzduch v tak velkém prostoru, pro který je určena. Pokud byste tuto malou čističku využívali například ve velkém obývacím pokoji, tak by se jednalo prakticky o zbytečnost. Tesla Smart Air Purifier Mini vás zaujme svým elegantním a jednoduchým zpracováním, obrovské plus pak vnímám také na poli aplikace, která je nesmírně intuitivní a hlavně v českém jazyce. Opravdové jablíčkáře by mohlo mrzet, že produkty Tesla nespolupracují s HomeKitem, což jednoduše řečeno znamená další aplikaci v iPhonu navíc – nedá se však svítit, ve finále se ale třeba někdy v budoucnu dočkáme. Prakticky jakoukoliv čističku vzduchu mohu doporučit tam, kde se hodně práší, popřípadě takovým lidem, kteří trpí alergií či astmatem. Právě nim může čistička vzduchu změnit život.

