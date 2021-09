Recenze čističky vzduchu Tesla Smart Air Purifier Pro: Chytrý vzduch snadno, rychle a chytře

Když se řekne čistý vzduch, většina z nás si zřejmě vybaví hluboké lesy, hory či obecně člověkem minimálně zasaženou přírodu. Právě na tato místa chodíme, abychom se čistého vzduchu dosyta nabažili. Pravdou však je, že si jej lze užít i v pohodlí domova či kanceláře klidně v centru města. Stačí pro to sáhnout po kvalitní čističce vzduchu, která jej ve vašem okolí zbaví všelijakých nečistot a vy si díky tomu užijete dýchání na té nejvyšší úrovni. A právě na jednu takovou čističku se podíváme v následujících řádcích. Do redakce nám totiž dorazil na testy model Smart Air Purifier Pro z dílny české firmy Tesla.

Technické specifikace

Řada Pro čističek vzduchu Tesla čítá celkem tři modely, které se však od sebe liší jen a pouze výkonem, rozměry a hmotností. Následující řádky se tedy budou ve své podstatě vztahovat na všechny modely, byť budou vycházet jen z testu modelu M – tedy kousku určeného pro nejmenší prostory, konkrétně o ploše 15 až 25 m². Tento model nabízí průtok vzduchu 210 m³/h, hmotnost 5,2 kilogramů, rozměry 34,7 x 17,5 x 53,5 cm, příkon 20W či hlučnost v rozmezí 20 až 54 dB. Zajímají-li vás senzory, na čističce naleznete konkrétně senzor pro měření PM2,5 (tedy částic o velikosti do 2,5 µm), dále pro měření teploty, vlhkosti a snímání okolního osvětlení. Co se týče složení filtrů, čistička nabízí předfiltr, uhlíkový filtr, fotokatalytický filtr, TiO2 filtr a HEPA filtr. Vzduch protékající zařízením je pak ošetřován ionizátorem a UVC lampou.

Pro komunikaci s okolím využívá čistička WiFi a to konkrétně v pásmu 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n. Ovladatelná je jak přes senzorová tlačítka na její horní straně, tak i přes mobilní aplikaci Tesla Smart pro iOS i Androidy. Super je, že je aplikace díky tomu, že je z dílny české firmy, kompletně “v základu” v češtině, takže se nemusíte bát žádných “bot” vzniklých při překladu funkcí. Kromě češtiny podporuje aplikace i angličtinu, slovenštinu, polštinu, maďarštinu, slovinštinu, chorvatštinu a němčinu.

Cena testovaného modelu, tedy Tesla Smart Air Purifier Pro M, začíná na 4990 Kč.

Zpracování a design

Jestli si za něco zaslouží Tesla v mých očích velmi pochválit, je to design. Ano, vím, že ten je vždy extrémně subjektivní záležitostí, ale ani přesto si zkrátka neodpustím na adresu čističky velkou pochvalu. Působí na mě totiž skoro tak, jako by jí designoval Apple. Minimalistický čistý design bez rušivých elementů jen s prvky, které jsou na čističce zkrátka potřeba. V interiéru tedy v žádném případě ostudu neudělá, ba právě naopak mu dodá v mnoha případech šmrnc. Lví podíl na tom má i lesklé tělo, které působí prémiovým dojmem, přestože je “jen” plastové.

Ani zpracování není u čističky na špatné úrovni, byť si dokážu představit, že například zadní kryt na filtry by mohl být z trochu tužšího plastu, aby se při jeho vyjmutí člověk nebál, že mu praskne. Chápu, že právě díky pružnosti je jeho vyjmutí poměrně snadnou záležitostí, ale osobně bych asi radši viděl trochu jiný upevňovací mechanismus a pevnější záda než tohle. Jinak ale není z hlediska zpracování vlastně ani co dalšího vyčíst.

Testování

Super je, že ačkoliv je čistička chytrá, lze jí využívat i “hloupě” – tedy bez jejího propojení s mobilní aplikací jen pomocí horních tlačítek. Službu tedy udělá například i u důchodců, kteří si s novými technologiemi příliš netykají, ale o čerstvý vzduch stojí. Mě ale samozřejmě zajímala funkčnost čističky zejména po propojení se smartphonem.

To se provádí přes výše zmíněnou aplikaci Tesla Smart volně stažitelnou v App Store či Google Play, do které se po spuštění stačí už jen přihlásit (a to klidně i přes Sign in with Apple, takže zcela anonymně) a v propojovacím rozhraní zvolit vaši čističku vzduchu. Vše je tedy extrémně jednoduchou a rychlou záležitostí, na které si skoro nejde vylámat zuby. Záměrně nicméně říkám skoro. Už při párování vás totiž aplikace upozorní na to, že je pro komunikaci na ose telefon – čistička právě ona 2,4 GHz WiFi, což může u některých routerů udělat paseku. Na mysli mám zejména ty modely, které “chytře” kombinují 2,4 GHz a 5 GHz pokrytí a zařízení se k nim připojují podle toho, jaká frekvence je pro ně v danou chvíli výhodnější. V takovém případě totiž může být připojení problémem, protože je třeba, aby byl při párování telefon připojen taktéž ke 2,4 GHz verzi sítě. S trochou šikovnosti při nastavování routeru si ale poradíte a co víc – pokud tyto trable nastavením routeru překonáte (možná vás ani nepotkají, záleží skutečně router od routeru), klidně pak můžete vrátit nastavení do původní podoby. Jakmile čističku spárujete, už žádné frekvence “neřeší” a vy si tak můžete jet na své chytré síti jak jste byli doposud zvyklí. Alespoň mě to tak na routeru od TP-Linku funguje a to bez jediného problému.

Jakmile se vám podaří vše propojit tak, jak je potřeba, začíná čistící zábava. V aplikaci Tesla Smart po rozkliknutí vaší čističky zobrazíte jak stav částic PM2.5 ve vašem ovzduší, tak i vlhkost a teplotu pokoje spolu s počasím a samozřejmě taktéž režimem, který čistička právě využívá. Přes aplikaci lze zařízení jak vypnout a zapnout, tak prakticky jakkoliv nastavit z hlediska režimu (na výběr je manuální, automatický a spánek), rychlosti ventilátoru a dalších nastavení ve formě aktivace ionizace, snímače světla, UV dezinfekce či nastavení doby, za kterou se vypne. Tato všechna nastavení se provádí přímo v rozhraní vaší čističky. Jakmile se pak vrátíte na hlavní stránku aplikace do rozhraní se seznamem vašich Tesla zařízení, lze si zde přes položku Smart vytvořit různé automatizace závislé například na změně počasí (podle světla), změně polohy, času či stavu zařízení (počítá se zde s tím, že můžete vlastnit vícero zařízení od Tesly a tedy že ta mezi sebou budou komunikovat). Není problém nastavit si třeba to, že při západu slunce začne čistička filtrovat vzduch ve vaší ložnici a při východu se vypne či podobné záležitosti. Super je pak to, že vše funguje spolehlivě a bez nutnosti nějakého bridge, což se mi opravdu líbí. Pochvalu musím dále vyseknout i za možnost ovládat čističku i ve chvíli, kdy zrovna nejste doma. Aplikace podporuje i ovládání na mobilních datech, takže není problém čističku spustit odkudkoliv.

Informace o částicích PM2.5, teplotě a vlhkosti v místnosti lze kromě mobilní aplikace dozvědět i z kruhového displeje na přední straně čističky, který je lemován diodou schopnou zářit celkem čtyřmi barvami – konkrétně modrou, zelenou, fialovou a červenou. Každá barva pak symbolizuje určitou úroveň částic PM2.5 v místnosti, přičemž nejnižší množství je signalizováno modrou a nejvyšší naopak červenou. Vaším cílem by tedy mělo z logiky věci být dostat se vždy na modrou – na nejčistší vzduch. Přiznám se, že když jsem čističku zapojoval a koukal v rychlosti do manuálu, neměl jsem sebemenší tušení, kolik PM2.5 částic mi v bytě poletuje. O to větší radost jsem měl, když mi čistička po zapojení ukázala hodnotu 16, která je podle manuálu velmi dobrá. Jako dobré je totiž bráno rozmezí 0 až 50 PM2.5 částic. Hodnota byla až tak dobrá, že jsem si říkal, zda je vůbec schopná čistička dostat se nějak výrazněji pod ní, protože přeci jen stoprocentní bude jen stěží. Tyto myšlenky se však záhy ukázaly jako zcela mylné, protože jsem se v ložnici o rozloze zhruba 20 m², kde čističku již pěkných pár týdnů testuji, dostal zhruba po hodince čištění vzduchu na hodnoty 0 až 3 PM2.5 a na těch se držím při každodenním používání čističky stabilně.

Rozebírat jednotlivé filtry čističky mi přijde pro potřeby recenze vcelku zbytečné, jelikož si jejich popis můžete přečíst na každém eshopu, který je má zařazené v nabídce. Některé jejich kladné vlastnosti však přesto vypíchnout musím. Moc se mi líbí například to, že UVC lampa likviduje běžné viry a bakterie, ale i toxické látky, zápachy plísní či cigaretový kouř, který se mi do bytu bohužel občas dostane oknem. Tutéž schopnost má pak i ionizátor či uhlíkový filtr, který chytá i jiné vůně a pachy. Osobně jsem zkoušel u čističky stříkat deodoranty a voňavky a musím říci, že jejich “odchycení” bylo opravdu rychlé. Za pár vteřin bych skoro ani neřekl, že jsem s nimi stříkal. HEPA filtr zachycující šíření alergenů a bakterií v proudu vzduchu je pak už “jen” třešničkou na dortu, která dělá z čističky skutečně komplexní filtrační nástroj.

Když už se dotýkáme filtračních schopností čističky, sluší se ještě dodat, že díky soustavě kvalitních filtrů dokáže zachytit až 93 % částic s průměrem 0,5 µm. Jejich množství ve vzduchu však bohužel změřit neumí, což je trochu škoda. Co se pak týče 2,5 µm částeček, tedy PM2.5, těch zachytí na 99 %. Spolehlivost je v obou případech extrémní.

A jak bych tedy filtrační schopnosti čističky po pár týdnech testování zhodnotil? Za mě jako více než dobré. Z minima prachu, které mě v bytě trápilo, se totiž stalo prakticky 0 prachu, z čehož mám vzhledem k tomu, že máme prakticky v celém bytě jen bílý a černý nábytek, na kterém prach vidět je, velkou radost. Co se pak týče dýchání, abych byl upřímný, zde vyloženě výrazné rozdíly nepociťuji, ale to zřejmě hodně i kvůli tomu, že nejsem alergik a dýchací problémy jsem nikdy neměl. Přijde mi, že je nyní vzduch v bytě celkově svěží a “chutná” trochu jinak. Výrobce v manuálu uvádí, že by měl být při zapnuté ionizaci podobný tomu, jaký je venku po bouřce, což bych asi s přivřením oka i potvrdil.

Pokud by vás pak zajímal pohled někoho, kdo na dýchací problémy způsobené alergiemi trpí, vyzpovídal jsem pro tyto účely mou mámu. Před její návštěvou, na kterou přicházela z bytu s kobercem a celkově větší prašností než mám doma já, jsem v ložnici vzduch vyčistil na standardní hodnoty 0 až 3 PM2.5 a po chvíli dýchání “mého” standardního vzduchu ve zbytku bytu jsem jí do ložnice chvíli zavřel. Dle jejích slov je rozdíl skutečně zaznamenatelný, takže věřím, že pokud například na alergie na pyl, prach a podobné šílenosti trpíte i vy, čistička vás postaví na nohy.

Vedle filtračních schopností čističky a její ovladatelnosti bude mnohé z vás asi zajímat i její hluk. Přiznám se, že z toho jsem měl ještě před testováním trochu strach, protože jsem si říkal, že by bylo fajn jí mít zapnutou třeba i v noci či při práci, hraní na konzoli nebo sledování televize, kdy chce mít člověk klid. Při nastavení rychlosti na režim spánek je však hlučnost minimální a fungovat se dá bez problému i při rychlosti nízké. Střední a vysoká rychlost už sice slyšet je, není to ale taky žádný extrém, takže není problém čističku “ohulit” v jedné místnosti a ve druhé standardně fungovat.

Resumé

Abych řekl pravdu, je extrémně málo toho, co mi u Tesla Smart Air Purifier Pro chybí. Její funkčnost je více než dobrá, design líbivý, ovladatelnost skvělá a ani cenově na tom není vůbec zle. Osobně by se mi u ní líbila třeba integrace do HomeKitu, ale pokud podobnou úchylkou netrpíte a rádi jí budete ovládat i přes samostatnou aplikaci, myslím si, že z ní budete nadšeni. Integrace do HomeKitu navíc může teoreticky do budoucna dorazit, jelikož se jedná “jen” o softwarovou záležitost. Drobnou aktualizaci by pak zasloužil i tištěný manuál, který je zpracován sice velmi pěkně, minimálně na jednom místě však chybně. Konkrétně u signalizace kvality vzduchu barvou na displeji jsou prohozené barvy, což je ale samozřejmě úplný detail. S ohledem na to, jak jsem byl po dobu testování spokojen, tak nemohu jinak než čističku doporučit. Osobně si jí totiž domů taky pořídím, byť sáhnu po verzi XL pro vyčištění větší části bytu.

