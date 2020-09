Recenze čističky vzduchu VOCOlinc Air Purifier VAP1: Dokonalý společník do každé domácnosti s podporou HomeKit

V posledních letech zažíváme technologický boom. Téměř každý den na trh zavítají nové úžasné produkty, které dokáží parádním způsobem usnadnit náš každodenní život. Obrovské popularitě se samozřejmě těší koncept chytré domácnosti. Přesně proto se v dnešní recenzi podíváme na zub žhavé novince od VOCOlinc, konkrétně tedy na chytrou čističku s označením Air Purifier VAP1, která je navíc kompatibilní s Apple HomeKit.

Oficiální specifikace

Než se pustíme do samotného testování, pojďme se nejprve společně podívat na oficiální specifikace od výrobce. Jedná se tedy o chytrou čističku o rozměrech 29x29x56 centimetrů s hmotností okolo 8,3 kilogramů. VOCOlinc v případě tohoto produktu udává, že je čistička vhodná do místnosti o výměře až 60 m2. Její vzduchový výkon činí 500 m3 za hodinu a v případě formaldehydu se jedná o 120 m3 za hodinu. Jak ale vlastně probíhá samotná filtrace vzduchu?

VOCOlinc vsází na třístupňové řešení filtrace, kdy využívá takzvaný předfiltr, HEPA filtr s označením H12 a uhlíkový filtr. Díky této kombinaci dokáže produkt odstranit až 99,97 procent malých částeček (až do 0,3 µm). Čističce tedy neuniknou například viry, bakterie, zvířecí chlupy, prach, alergeny a různé plyny. V předchozím odstavci jsme nakousli možnost filtrace toxického formaldehydu. Ten v domácnosti může být uvolňován například z nového nábytku, koberců a plastů. Air Purifier VAP1 jej dokáže absorbovat díky využití zmiňovaného uhlíkového filtru.

V případě takové čističky vzduchu nás může zajímat její hlučnost. Výrobce v tomto směru udává maximálně 63 dB, a to při využití maximálního výkonu. V tichém módu naopak produkt ani neuslyšíte, protože síla hluku bude činit pouhých 27 dB.

Balení produktu

Tuto čističku bychom samozřejmě mohli označit za relativně větší produkt, čemuž je uzpůsobeno i samotné balení. Jedná se o krabici přesně opisující křivky čističky. Jakmile ji otevřete, ihned na vás vykouknou standardní štítky, jež informují o kompatibilitě s Apple HomeKit, Amazon Alexa a Google Assistant. Po otevření v balení najdete samotnou čističku a manuál. Nyní už jen stačí jednoduše vybalit a můžeme se pustit do testování.

Design: Moderní, inovativní a bezchybný

Nejprve se podíváme na vzhled produktu. Nalejme si čistého vína. Design v případě čističky vzduchu hraje poměrně zásadní roli. Nejedná se totiž o zrovna nejmenší zařízení a musíme počítat s tím, že v bytě zkrátka půjde vidět. Zde VOCOlinc odvedl svou práci doslova na výbornou. Čistička Air Purifier VAP1 nabízí poměrně jednoduchý, avšak moderní vzhled, který zapadne do jakékoliv domácnosti. Zevnějšek produktu tvoří bílý plast a horní část je pro změnu šedá.

U horní části ještě chvíli zůstaneme. Jak můžete na snímcích vidět, na horní straně se nachází jakoby zvlněné průduchy, které plní poměrně zásadní roli pro vyfukování pročištěného vzduchu. Další otvory se nacházejí na dvou bočních stranách. Za těmi se nachází i samotné filtry, a právě skrze ně se vzduch z místnosti nasává. Nahoře nalezneme ještě dotyková tlačítka pro ovládání. Ta nám umožňují aktivovat dětský zámek či noční režim, nastavit časovač, změnit rychlost neboli výkon, přepnout zobrazení teploty z °C na °F a naopak, zapnout/vypnout automatický režim či resetovat nastavení filtru.

Přesuňme se nyní dopředu. V levém horním rohu se nachází samolepka s QR kódem pro spárování s chytrou domácností. Zajímavější je ale střed. Zde totiž nalezneme poměrně praktický displej, který nás dokáže informovat o těch nejzásadnějších informacích. Na obrazovce se nachází informace o aktuálním stavu vzduchu v místnosti (poletavý prach PM 2.5) v µg/m3, aktuální vlhkost spolu s teplotou a stav samotných filtrů. Pod displejem se ještě nachází LED proužek, který pomocí barev indikuje stav kvality ovzduší v místnosti. Zelená je v tomto případě nejlepší a postupně se dokáže změnit až na červenou, která poukazuje vysoce špatnou kvalitu vzduchu.

Jak jsem již zmínil výše, VOCOlinc si s designem skutečně vyhrál. Vzhled je celkově jednoduchý, ale přesto zajímavý, díky čemuž si dokáže v okamžiku získat nejen vaši pozornost, ale určitě se na produkt zeptá i například příchozí návštěva.

Příprava produktu a jeho uvedení do chodu

Jakmile máme rozbaleno, můžeme se vrhnout na samotné zapojení. Na tom není naštěstí nic složitého a jednoduše nám stačí, když čističku zapojíme do elektrické sítě. To ale není všechno. Jak totiž radí manuál, je ještě potřeba rozbalit samotné filtry, bez čehož byste se zkrátka neobešli. VOCOlinc z důvodu zachování maximální kvality obaluje filtry do fólie. Díky tomu vám produkt dorazí bez jediné známky opotřebení a nabídne tak delší životnost, než kdyby byly filtry odkryté po celou dobu ve skladu.

Z tohoto důvodu budeme muset odejmout boční kryty. Ty jsou naštěstí uchyceny s pomocí magnetu, díky čemuž nám jednoduše stačí jemně zatáhnout a máme z části hotovo. Nyní už jen vezmeme filtry, vytáhneme je ze zmiňované fólie, vrátíme je zpět na jejich místo, kryt zapojíme zpět a můžeme produkt zapnout.

Jak čistička vlastně funguje?

Čistička nabízí ohromný potenciál a dokáže elegantně pročistit i větší prostory. Za vyzdvižení rozhodně stojí vysoký průtok vzduchu. Pokud byste například pořádali večírek, nebo měli náhodou razantně sníženou kvalitu ovzduší, čistička se o vše bez problému sama postará. V praxi nabízí dva režimy. Buďto si její výkon budete regulovat dle vlastních potřeb s pomocí iPhonu, iPadu, Apple Watch či třeba Macu, nebo můžete sáhnout po zmiňovaných dotykových tlačítcích přímo na produktu. Druhou možností je, že si aktivujete automatický režim a o zbytek se postará čistička zcela za vás.

Praktická aplikace, perfektní možnosti

Několikrát jsme v recenzi zdůraznili, že se jedná o chytrou čističku vzduchu, která je kompatibilní s Apple HomeKit. Produkt je tedy možno ovládat skrze nativní aplikaci Domácnost. Lze ale z čističky vytěžit ještě více? Na tuto otázku lze odpovědět jedním slovem – lze. A přesně k tomu slouží aplikace VOCOlinc.

VOCOlinc, aneb správce chytré domácnosti

Aplikace VOCOlinc funguje jako správce chytré domácnosti a kompletně sdružuje chytré produkty od stejnojmenné značky. S pomocí tohoto nástroje můžete kdykoliv bez sebemenšího problému ovládat chytrou čističku a například upravit výkon či nastavit automatické zapnutí a vypnutí produktu. Vyzdvihnout rozhodně musíme propojenost aplikace s Domácností, kdy s pomocí tohoto programu můžeme chytrý produkt rovnou napojit na HomeKit.

Když jsme si povídali o designu, zmínili jsme poměrně praktický displej, který se nachází v přední části. Zde můžeme poměrně snadno narazit na problém. Jestliže máme čističku například v ložnici, tak bychom na obrazovku přes den rádi viděli, kdežto v noci nám může svítit do obličeje. S pomocí aplikace můžeme bez jediného problému displeji snížit jas či jej rovnou celý vypnout. Pokud byste se ale nechtěli o nic starat, stačí klepnout na tlačítko AUTO a o zbytek se postará produkt kompletně za nás. Jas můžeme samozřejmě změnit i u zmiňovaného LED proužku.

Aplikaci VOCOlinc navíc čeká poměrně zásadní aktualizace, která podstatně vylepší uživatelské rozhraní a do jisté míry ještě více zpříjemní uživatelský zážitek.

Noční režim

Pokud v dané místnosti není kvalitní vzduch, čistička se jej logicky snaží co možná nejefektivněji vyčistit. To však může být problémem opět v momentě, kdy se chystáte jít spát a ruší vás příslušný hluk. I na tuto situaci se při vývoji produktu myslelo, a proto máme k dispozici takzvaný noční režim. Ten můžeme opět aktivovat s pomocí aplikace či tlačítka. A co noční režim vlastně dělá?

Perfektní pomocník pro ničím nerušený spánek.

Aktivací tohoto módu se automaticky zhasne displej spolu se zeleným LED proužkem a horními tlačítky. Samozřejmě také musí dojít k redukci hluku, a proto se čistička přepne na nejnižší výkon, čímž perfektně zredukuje hluk a zároveň bude pokračovat v čištění vzduchu. Z nočního režimu můžete těžit především v noci. Při našem testování jsem jej také zužitkoval při skupinových hovorech a konferencích, kdy jsem si nepřál být ničím rušen.

Jak fungují filtry?

V produktu VOCOlinc Air Purifier VAP1 nalezneme dva tříúrovňové filtry, které jsou schopny vzduch pročistit od větších částic až po ty nejmenší. První vrstva slouží pro zachytávání těch největších částic jakožto prach, chlupy a ostatní. Hned za ní se nachází HEPA filtr H12, který se dokáže postarat o zachycení mikroskopických částic jako jsou bakterie či viry, a nakonec zde máme třetí filtr s aktivním uhlím, jež opět slouží na menší částečky a mimo to si poradí s chemickými látkami (například se zmiňovaným formaldehydem).

Aby byla zajištěna maximální životnost a účinnost samotných filtrů, je potřeba se o ně adekvátně starat. V manuálu se proto nachází detailní popis jejich čištění, které by se mělo provádět jednou za čas. Samotné filtry bohužel nejsou „nesmrtelné“. Jakmile jejich životnost klesne pod deset procent, čistička vás o tom informuje. V českých poměrech by filtr měl vydržet 6 až 9 měsíců a následně je nutná jejich výměna. Náhradní filtry by měly být k dispozici již na podzim.

Osobní zkušenost, aneb proč je produkt perfektní

Čističku vzduchu jsem testoval od samotného vydání na trh a když se mě někdo zeptá, jaká vlastně je, odpověď zní jasně – perfektní. Produkt konkrétně nabízí tři senzory (kvalita ovzduší, teplota a vlhkost), které mě dokázaly okamžitě informovat o stavu ve vlastní domácnosti. Ačkoliv kvalita vzduchu byla excelentní, protože hodnota polétavého prachu PM 2.5 činila pouze 3-11 µg/m3, tak jsem sílu čističky pocítil vcelku rychle.

Když totiž někam jdu, tak ještě před odchodem použiji parfém spolu s deodorantem. S těmito kosmetickými doplňky můžete vcelku snadno až nepřívětivě provonět místnost, pokud je použijete mimo koupelnu. Vyzkoušel jsem tedy aplikovat doplňky v blízkosti čističky a po pár zkouškách jsem měl jasno. Produkt se totiž se zbytky parfému a deodorantu dokáže parádně vypořádat a zajistí tak čistý a kvalitní vzduch bez případného smradu.

Možná by vás mohlo zajímat, zdali člověk pozná, jestli je vzduch kvalitnější či případně čistější. Osobně musím přiznat, že se mi zhruba dva dny po zapnutí VOCOlinc Air Purifier VAP1 začalo daleko lépe dýchat. Shodou okolností jsem totiž alergický na zvířecí srst, a ačkoliv doma máme kočku, tak co je aktivní čistička vzduchu, nemám s dýcháním sebemenší potíže.

Závěr

Jestliže bydlíte ve větším městě či víte, že je ve vašem okolí zhoršená kvalita vzduchu, tak byste neměli dlouze váhat a čističku vzduchu si pořídit. S její pomocí se totiž budete denně vracet do perfektně vyčištěné domácnosti. Když ke všem funkcím přičteme prvotřídní design, tak máme ideální produkt do každé domácnosti. Jestliže navíc máte doma krb, tak pravděpodobně ani nevíte, že při rozdělávání ohně se do vzduchu uvolní řada škodlivých částic. Ty dokáže čistička snadno a rychle zachytit a přefiltrovat.

Jedinou překážkou může být cena, která činí necelých deset tisíc korun. Je třeba si ale uvědomit hned několik věcí. Čistička vzduchu vám dokáže pomoci s filtrací prachu, chlupů, virů, bakterií a různých alergenů. Dokáže tak značně usnadnit život lidem, kteří mají respirační problémy a alergikům. Když si cenu navíc rozpočítáte na několik let, po které produkt budete používat, tak se ve finále dostanete na vcelku směšnou částku.