Získejte parádní čističky vzduchu Xiaomi s exkluzivními slevami

Komerční sdělení: Ve spolupráci s naším partnerem Mobil Pohotovost jsme si pro vás stejně jako v minulých týdnech nachystali nedělní slevovou akci, díky které můžete výrazně ušetřit. Tentokrát se sleva týká čističek vzduchu od Xiaomi. Slevu získáte po zadání slevového kódu tfcisticka do pole pro slevový kód.

Zkopírovat

Čistička vzduchu Xiaomi Mi Air Purifier 2H

Chcete si doma či v kanceláři dopřát co možná nejčistší vzduch? Pak by vás mohla zaujmout čistička vzduchu Xiaomi Mi Air Purifier 2H. Vzduch čistí přes HEPA filtr, který má účinnost filtrace více než 99,97 %. To jinými slovy znamená, že filtrem neprojdou částice větší než 0,3 μm, což je rozhodně skvělé. U čističky ale potěší například i možnost správy přes aplikace, senzory pro kontrolu kvality vzduchu, teploty či vlhkosti nebo nejrůznější režimy, díky kterým si lze čističku skvěle přizpůsobit.

Běžná cena této čističky vzduchu je 3490 korun, díky slevovému kódu tfcisticka ji však můžete získat za 2990 korun – tedy s 14% slevou.

Čistička vzduchu Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Chcete to nejlepší, co má Xiaomi z hlediska čističek vzduchu v současnosti v nabídce? Pak sáhněte po modelu Air Purifier 3H. Ten se pyšní jak schopností zachytit 99,97 % 0,3 µm a větších částic, tak i HEPA Class 13 filtrem či dotykovým OLED displejem, přes který jej lze ovládat. Samozřejmostí je nicméně i ovladatelnost skrze mobilní aplikaci pro iOS či Android. Čistička si díky svému výkonu hravě poradí s prostory až do 126 m2.

Běžná cena tété čističky vzduchu je 4990 korun, díky slevovému kódu tfcisticka ji však můžete získat za 3990 korun – tedy s 20% slevou.