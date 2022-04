Apple omylem prozradil brzké představení nové nabíječky

Apple zřejmě již brzy rozšíří nabídku svých nabíječek. Vyplývá to alespoň ze krátce zveřejněného podpůrného dokumentu na jeho vlastním webu, kterého si všiml portál 9to5mac. V tom se píše konkrétně o dosud nepředstavené 35W USB-C nabíječce se dvěma výstupy, pomocí které by tedy šlo nabíjet dvě zařízení současně pomocí kabelu.

Zatímco design podpůrný dokument neodhalil, podle technických specifikací má podporovat nabíjení pomocí 5VDC/3A, 9VDC/3A, 15VDC/2,33A nebo 20VDC/1,75A, přičemž celkový maximální nabíjecí výkon pro oba porty dohromady je 35W. Nabíječka by tak měla bez problému dostačovat například pro rychlonabíjení iPhonů a Apple Watch, potažmo pro napájení MacBooků Air a současné nabíjení iPhonů. Využití ale bude samozřejmě daleko víc, záležet pak bude jen a pouze na samotných uživatelích.

Ačkoliv toho o nabíječce již více nevíme, nelze si nevšimnout alespoň z hlediska specifikací jisté podobnosti s nabíječkou, jejíž příchod nedávno předpovídal analytik Ming-Chi Kuo. Ten se sice nechal slyšet, že se bude jednat o 30W adaptér, ale to možná jen proto, že 35W dosud Apple nenabízí a tato hodnota proto je do značné míry překvapením. Pokud se jedná skutečně o Kuem předpovídanou nabíječku, jednat by se mělo konkrétně o GaN model pyšnící se relativně drobným tělem a to díky použití nitridu galia, který nabízí skvělou energetickou účinnost. Kdy přesně novinka dorazí je sice v současnosti nejasné, nicméně vzhledem k tomu, že se o ní hovořilo v podpůrném dokumentu, je více než pravděpodobné, že se tak stane co nevidět.