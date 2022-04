Apple produkty jsou mezi mladistvými fenoménem

Že jsou Apple produkty celosvětově extrémně rozšířené není žádným tajemstvím. Tušíte všajk, jak moc jsou oblíbené například u náctiletých? Přesně tuto otázku si položili analytici ze společnosti Piper Sandler ve svém novém průzkumu, ve kterém oslovili spousty mladistvých zejména v USA, aby zjistili, jak Apple produkty vnímají, respektive jak moc je využívají.

Z průzkumu vyšlo najevo, že jsou Apple produkty mezi mladistvými naprostým fenoménem. Na 87 % z nich totiž odpovědělo, že iPhone vlastní a stejné procento se nechalo slyšet, že jejich další smartphone bude opět iPhone. Applu se tak zcela evidentně daří to, o co usiluje dlouhé roky – tedy chytit uživatele do pomyslné produktové pasti a z ní je nepustit. Co se pak týče dalších produktů, na 72 % dotázaných mladistvých uvedlo, že vlastní AirPods a 37 % se pak nechalo slyšet, že má Apple Watch.

Extrémní oblibě se těší i platební služba Apple Pay, která vyšla coby nejoblíbenější možnost placení mezi mladistvými, přičemž rozdrtila třeba i PayPal. Poměrně zajímavé je pak to, že i softwarové funkce mladistvé baví – například 41 % dotázaných náctiletých prozradilo, že využívá iCloud Private Relay ve snaze co možná nejvíce ochránit své soukromí. Apple si tedy může mnout ruce – uživatelská základna mladistvých je více než silná, což je pro něj obrovský příslib do budoucna.