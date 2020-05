Potvrzeno: Apple koupil firmu, která má potenciál udělat z jeho chystaných chytrých brýlí fenomén

Není tomu tak dávno, co se v médiích objevily první spekulace o tom, že se Apple chystá koupit společnost NextVR, která se zjednodušeně řečeno zabývá přenosem obrazového záznamu ve virtuální realitě. Nyní tento zajímavý nákup potvrdil agentuře Bloomberg i samotný Apple.

O nákupu NextVR, ve které byl v minulosti zapojen například i tragicky zesnulý basketbalista Kobe Bryant, Applem se začalo poměrně nahlas hovořit zhruba v polovině dubna, přičemž už tehdy se o nákupu hovořilo téměř jako o hotové věci. Podle zpráv, které se podařily Bloombergu vedle vyjádření Applu získat, se však nákup podařil dokončit teprve nedávno, přičemž kalifornského giganta měl vyjít na zhruba 100 milionů dolarů. Jedná se tedy o jednu z jeho dražších akvizic, jelikož naprostá většina jeho nákupů se pohybuje spíš v řádech středních desítek milionů dolarů. NextVR je však poměrně velká ryba a tudíž její cena příliš neudivuje.

Jak již bylo zmíněno výše, NextVR spojuje virtuální realitu s živými přenosy například sportovních utkání, koncertů či zkrátka událostí, které si zaslouží vysílání jinak, než jen na klasických obrazovkách. Její služby byly dostupné například na headsetu PlayStationu, HTC, Googlu, Microsoftu a dalších výrobců. Dá se proto očekávat, že i Apple využije novou akvizici podobným stylem, avšak pro svůj vlastní headset nebo chcete-li chytré brýle, na kterých pracuje již dlouhé měsíce. Do jejich uvolnění by pak mohl teoreticky NextVR zpřístupnit i na iPhonech či svých jiných produktech, pokud by to bylo po technických úpravách možné.