Kuo: Chytré brýle Applu dorazí za dva roky a přinesou řadu zajímavých ovládacích prvků

Vývoj chytrých brýlí Applem lze s trochou nadsázky označit za veřejné tajemství. Přestože se o tomto projektu hovoří již dlouhé roky, potvrzen zatím oficiálně nebyl a dá se předpokládat, že tomu tak i zůstane až do oficiálního představení. Do té doby si tak budeme muset vystačit jen se zprávami analytiků, kteří se opírají většinou o své zdroje v Applu. Se svou troškou do mlýna nyní přispěchal i Ming-Chi Kuo.

Zdroje Kua tentokrát prozradily, že vývoj chytrých brýlí je stále v plném proudu a ještě minimálně další dva roky bude. Chytré brýle z dílny Applu bychom proto neměli čekat dříve než v roce 2022, přestože jim již nyní zlehka přizpůsobuje operační systémy. To však dělá jen kvůli jejich snadnějšímu testování se současnými produkty a nikoliv kvůli tomu, aby mohl brýle světu představit co nevidět. Co se pak týče designu, očekává se určitá elegance a snaha o nenápadnost, aby byly brýle využitelné v co nejširším spektru situací bez většího poprasku. První modely by měly spoléhat z hlediska výpočetního výkonu na iPhone, takže je lze s trochou nadsázky přirovnat k prvním verzím Apple Watch. Stejně jako ty se dočkají i vlastního operačního systému s názvem rOS, který má výrazně vycházet z iOS a nabízet například i vlastní App Store.

Brýle by měly jít ovládat celou řadou věcí. Měly by se například naučit rozeznávat různá gesta a pohyby a to jak rukou, tak hlavy, na které by následně reagovaly určitými nastaveními. Obsahovat však zřejmě budou též dotykové plošky pro snadnější a především pak přesnější regulaci nejdůležitějších věcí. Samozřejmostí je pak ovladatelnost hlasem přes chytrou asistentku Siri. Z tohoto výčtu je tak více než jasné, že je se na co těšit.