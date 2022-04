Malé iPhony netáhnou, na jejich úkor nyní Apple navyšuje výrobu iPhonů 13

Před pár týdny přispěchal Apple se „zbrusu novým“ iPhonem SE třetí generace. Je nutné, po té době, k tomuto kroku ještě něco dodávat? Asi ne, ale pro ty méně znalé se na kalifornského giganta od představení nového „eséčka“ valí lavina kritiky – a upřímně naprosto oprávněně. Apple se totiž nijak výrazně neobtěžoval třetí generaci svého nejlevnějšího chytrého telefonu pozměnit. Pouze vzal druhou generaci, pozměnil odstín barvy, na desku nechal napájet nový čip A15 Bionic s 5G, využil o něco větší baterii a šup do prodeje. Uživatelé model SE jednoduše milují, tak budou milovat i tuto jeho druhou… tedy třetí generaci. Anebo ne?

Rozhodně ne. Nedávno jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že měl Apple, podle dostupných informací, utnout výrobu třetí generace iPhonu SE, a to pouhých pár týdnů po představení, kdy stihl vyrobit zhruba 20 milionů kusů tohoto telefonu. To lze považovat za opravdu veliké fiasko, avšak jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Applu se tímto mimo jiné potvrdilo, že uživatelé už prostě a jednoduše nevyhledávají malé iPhony, jelikož kromě SE 3 jsou tristní také prodeje modelů 12 mini a 13 mini. Kdysi by vám za tyto malé jablečné telefony uživatelé utrhli ruce, avšak Apple s modely mini přišel zrovna v době jakéhosi zlomu, kdy už malé telefony přestávaly být in. Aktuálně jsou tedy malé modely iPhonů populární už jen v několika málo státech, mezi které patří například shodou okolností Česko.

iPhone SE 3. generace iPhone SE 3 LsA 12 iPhone SE 3 LsA 13 iPhone SE 3 LsA 20 iPhone SE 3 LsA 21 +2 fotky iPhone SE 3 LsA 15 Vstoupit do galerie

Co si však budeme nalhávat, oproti USA a dalším velkým zemím je tržní síla Česka prakticky nulová, takže je jasné, že i kdyby byl u nás iPhone 12 mini nebo 13 mini nejprodávanější telefon v historii, tak je to Applu tak nějak jedno. Vydáním modelu SE 3 si to kalifornský gigant s určitou dávkou udivení jen potvrdil, a tak pořádně nakopl výrobu klasického iPhonu 13, po kterém uživatelé, kteří hledají nový iPhone, sáhnou raději než po SE 3 či modelech mini, a to i skrze vyšší cenu. Nutno ale zmínit, že se rozhodně nejedná o konec modelu SE. Zcela upřímně, kdyby jej Apple nějakým způsobem přepracoval, a kdyby se po stránce vzhledu nejednalo o šest let starý iPhone, tak by po něm rozhodně poptávka byla. Do budoucna to tedy určitě bude chtít minimálně větší displej, nový design šasi, MagSafe a další. Kromě klasického SE by se dokonce mohl objevit také model SE Plus s ještě větší obrazovkou.

Lepší volbu v podobě iPhonu 13 (Pro) koupíte zde