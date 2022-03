Nový iPhone SE 3 ve světě příliš nezaujal

Recyklovat se nevyplácí. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat prodejní situace nedávno představených iPhonů SE podle dvou na sobě nezávislých zdrojů portálu Nikkei. Ty konkrétně tvrdí, že prodeje nových SE jsou natolik mizerné, že Apple již přistoupil k útlumu jejich výroby.

Přestože se nové iPhony SE 3 prodávají necelé dva týdny, zdroje Nikkei tvrdí, že kvůli nezájmu ze strany uživatelů Apple již snížil jejich výrobu do konce roku o dva či tři miliony jednotek, přičemž dodavatelskému řetězci oznámil, že další snižování produkce může následovat v nadcházejících týdnech či měsících – konkrétně dle toho, jak se bude zájem o novinky vyvíjet. Nicméně vzhledem k tomu, že telefony nemají moc čím zaujmout se nárůst jejich obliby tak úplně očekávat nedá, ba právě naopak.

Pro Apple je neúspěch iPhonu SE do jisté míry nastavením zrcadla. Prakticky od představení je totiž novinka terčem kritiky za její design i funkce, které z ní zrovna lákavé zařízení pro masy nedělají. Přitom stačilo tak málo – například místo šasi iPhonu 8 nasadit šasi z iPhonu XR a to vybavit co možná nejlepším hardwarem.