Google chystá další zvýšení bezpečnosti dětí a mladistvých v jeho službách

Technologické společnosti – a pochopitelně nejen ony – podnikají v poslední době čím dál výraznější kroky, vedoucí k zajištění větší bezpečnosti a ochrany soukromí nezletilých uživatelů. Kromě Applu, který nedávno představil své nové funkce pro ochranu bezpečí dětí, se mezi tyto firmy tento týden zařadil také Google. Ten zavádí řadu změn nejen ve svém vyhledávacím nástroji, ale například také na oblíbené videoplatformě YouTube.

Společnost Google toto úterý představila veřejnosti hned několik nových změn, které mají vést k zajištění většího bezpečí a ochrany soukromí dětí a mladistvých. Jedna z nejvýznamnějších změn se týká vyhledávání Google, respektive služby Obrázky Google. Firma nově umožní dětem, mladistvým, případně jejich rodičům či zákonným zástupcům, aby v případě potřeby požádali o vyloučení jejich fotografie nebo fotografie jejich dítěte z výsledků vyhledávání v Obrázcích Google. V tomto směru bylo na Google apelováno již hodněkrát, až nyní se ale firma rozhodla, že podnikne konkrétní kroky. Kromě toho začne Google také blokovat reklamy založené na věku, pohlaví či zájmech, které cílí na uživatele mladší osmnácti let.

Nové změny zasáhnou také platformu YouTube, na kterou se mohou registrovat uživatelé již od třinácti let, a proto je potřeba dbát také na jejich bezpečnost a soukromí. Pokud bude z účtu nezletilého majitele nahráno na YouTube nové video, budou veškerá nastavení automaticky přizpůsobena tak, aby bylo maximálně zachováno jeho soukromí. V případě účtů nezletilých uživatelů bude také automaticky deaktivována funkce Autoplay, a zároveň dojde také k automatické aktivaci některých užitečných nástrojů, jako je třeba upozornění na to, že by si divák měl dát po delší době pauzu od sledování YouTube videí. Na vedení společnosti Google byl v souvislosti s nově zavedenými opatřeními také vznesen dotaz, zda se chystá zavést podobnou funkci detekce nebezpečného obsahu, jakou Apple nově aplikuje na fotografie na iCloudu, na tuto otázku ale zástupci Googlu neodpověděli.