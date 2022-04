Mladý autista s netradičním koníčkem se stal díky šéfovi Applu hvězdou internetu

Apple každoročně připomíná celou řadu mezinárodních dnů. Duben je měsícem přijetí autismu, přičemž 2. duben je vyhlášen Světovým dnem povědomí o autismu. Tento den připomenul taktéž sám Tim Cook na svém twitterovém účtu, když sdílel fotografie talentovaného autistického fotografa fotografujícího modely aut.

Konkrétně sobotní tweet od Cooka hovoří o Anthonym Ryanovi Schmidtovi, 14letém fotografovi s autistickým spektrem. Schmidt pomocí svých dovedností fotí zmenšené modely aut. Přitom ale klade důraz, aby jeho fotky vypadaly jako fotky skutečných aut. „Od svých šesti let Anthony miluje fotografování. Nyní sdílí své fotografie modelů aut vyfocených iPhonem s fanoušky po celém světě. Jeho kreativita je neuvěřitelná,“ píše k tweetu lodivod společnosti Apple. Spolu s hashtagy #ShotoniPhone a #AutismAcceptanceMonth Cook také zveřejňuje dva snímky pořízené Schmidtem a fotku ze zákulisí, na níž je fotograf zachycen při práci. Také dodal odkaz na jeho Instagram. Od 1. dubna má tento mladík Washingtonu svou první samostatnou galerijní výstavu, která potrvá až do 29. dubna. Mladý fotograf má přes 38 tisíc sledujících a jeho práce stojí skutečně za to. Leckteré byste těžko rozeznali od fotografií skutečných aut. Posuďte sami v galerii nebo na jeho instagramovém účtu.