Kolik Apple doposud zaplatil za vývoj samořiditelného auta?

Pokud něco v dnešní době přitahuje pozornost médií, technologických gigantů a nakonec také samotných zákazníků, jsou to autonomní vozidla. Vize budoucnosti, kde vás auto doveze téměř kamkoliv bez jediného dotyku volantu se totiž stala snem mnoha vizionářů a společností. Tyto společnosti jsou ochotny si sen splnit a do vývoje samořídících aut sypou astronomické částky. Jen útrata Applu a jeho rivalů se vyšplhala na rekordních 16 miliard dolarů.

Samořídící vozidla jsou budoucnost a především evoluce, bez níž se pravděpodobně neobejdeme. Toho si je vědom také Apple, který již několik let pilně pracuje na svém tajném projektu Titan, jenž má způsobit revoluci na automobilovém trhu a nastolit zcela nový přístup k vývoji aut. Loni však údajně došlo k neočekávané restrukturalizaci a od té doby bylo ticho po pěšině. Jediné úniky a detailnější informace se většinou dozvídáme pouze v případě, že dojde k akvizici nějakého menšího startupu, nebo když jablečný gigant přispěchá s novým patentem. Naštěstí ale ani tato skutečnost šťouravé novináře neodradila, a my se tak díky iniciativě ze strany The Information konečně můžeme podívat na to, kolik vývoj autonomních aut Apple i ostatní společnosti již stál. Podle analýzy totiž Apple a dalších 29 společností utratily za vývoj autonomních aut během posledních let již přes 16 miliard dolarů, a to bez jakékoliv známky dosavadního výdělku. Samotný Apple pak za vývoj zaplatil již jednu miliardu dolarů.

Mezi 11 nejangažovanějších společností patří Alphabet se svým Waymo, Cruise s projektem GM, Uber, Baidu nebo například Argo a Ford. Jablečná společnost se z hlediska útraty dostala až na 7. místo, což není v celkovém kontextu vůbec špatný výsledek. Podle The Information mají však samořídící technologie do své premiéry ještě daleko a bude potřeba ještě hezkých pár miliard dolarů, aby se tento sen zrealizoval. Šanci přežít mají podle zprávy zejména Apple, Alphabet a Toyota, kteří disponují dostatkem financí a především talentů. Lví podíl mají na celkové útratě zejména platy inženýrů, reálné testování prototypů a sbírání informací o okolním terénu. Každé z testovacích vozidel navíc stojí 250 až 500 tisíc dolarů a jak ukázaly nedávné incidenty, občas přijde některé z nich nazmar. Zatímco Cruise disponuje 200 podobnými vozidly, Waymo se může pochlubit až 600 kusy, z toho několik desítek se již projíždí po silnicích.

Kolik prototypů má k dispozici Apple je zatím záhadou, ale podle úniku z roku 2018 by jich mohlo být až 55. Toto číslo se ale za tu dobu mohlo výrazně navýšit, nebo naopak snížit. V každém případě se dá s jistotou tvrdit, že Alphabet je se svou dceřinou společností Waymo v otázce praktického testování zdaleka nejdále. Jeho vozidla se již dávno prohání ulicemi Phoenixu v Arizoně a nabízí měsíčně jízdu až 1500 zájemcům. Konkrétně se jedná o minivany Chrysler Pacifica, které se ukázaly jako ideální kompromis mezi velikostí automobilu a jeho praktičností. Uživatelům pak stačí jen zaplatit poplatek jako v případě Uberu a vydat se na dobrodružství v samořídícím autě. Nutno však podotknout, že za volantem stále sedí zkušený řidič, připravený převzít kontrolu v případě, že se cokoliv zvrtne. Nicméně není divu, že se Waymo v tomto ohledu dostalo tak daleko. Na autonomních vozidlech pracuje již několik let a společnost utratila za vývoj již více než 3.5 miliard dolarů.

Co se Applu týče, ten je v otázce náruživého testování spíše zdrženlivý a své projekty málokdy předvádí před očima veřejnosti. Už jen z tohoto důvodu je nanejvýš těžké odhadnout, co má jablečná společnost za lubem a jak na tom projekt Apple Car vlastně je. Za svou existenci se totiž od výroby fyzického automobilu společnost přesunula spíše k softwarové části a jakési platformě, která by autonomní vozidla zaštiťovala. Tyto zprávy ale před 2 lety vyvrátil Project Titan, který měl povstat z popela, a zaměstnání několika vlivných talentů v automobilovém průmyslu. Dokonce se začaly šířit spekulace, že se auta dočkáme již někdy v období mezi rokem 2023 a rokem 2025. Tomu na druhou stranu odporují zprávy o snížení kapacity týmu, kde zůstalo z původních 1400 inženýrů pouhých 600. Pracovníci dokonce podle nejnovějších informací přišli se speciální prezentací pro vyšší management, kde proběhla ukázka několika kilometrového okruhu a prototypu jablečného auta. Test se údajně odehrál v arizonském Phoenixu. Tak či onak, nezbývá než čekat jak se situace vyvine a zda se jednou vážně plnohodnotného samořídícího auta dočkáme. K zahájení provozu bude konec konců třeba řada povolení a především útrata několika dalších miliard. Bude tedy záviset na Applu, zda se mu vyplatí riskovat, nebo zůstane u svého pragmatismu a sníží svá často nezkrotná očekávání.