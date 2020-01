Majitelé iPhonů 11 (Pro) si stěžují na problémy s bezdrátovým CarPlay

Pokud jste v uplynulých týdnech či měsících přešli na iPhone 11 nebo 11 Pro a začali jste se od té doby potýkat s problémy s bezdrátovým CarPlay ve vašem automobilu, máme pro vás svým způsobem dobrou zprávu. Na tyto potíže si totiž stěžuje čím dál tím větší počet uživatelů po celém světě, což dokazují třeba i oficiální diskuzní fóra Applu.

Potíže s bezdrátovým CarPlay, které se projevují například velmi nekvalitním přehráváním hudby či různými přeskakováním skladeb, začali majitelé loni představených iPhonů zaznamenávat prakticky od chvíle, kdy iPhony 11 (Pro) dorazily na pulty obchodů. Zprvu se zdálo, že se problém týká jen vozů vyrobených německou automobilkou BMW, nicméně postupem času si začali na CarPlay stěžovat i majitelé Nissanů či Hond. Všichni se přitom shodují na tom, že softwary v jejich vozech jsou naprosto v pořádku a aktuální, takže chyba musí být na straně Applu.

Že je chyba v softwarech Applu měla údajně některým majitelům vozů potvrdit i jeho podpora, podle které se na opravě již pracuje. Kdy přesně by mohla záplata dorazit je v tuto chvíli nejasné, nicméně se zdá, že minimálně v iOS 13.3.1 se uživatelé ještě nedočkají. Beta verze tohoto systému, které jsou v posledních týdnech testovány, totiž opravu problému zatím nenabídly. To se sice může ještě změnit, avšak vzhledem k tomu, že beta testování míří pomalu do finiše se zdá být pravděpodobnější, že k nasazení opravy dojde až v další opravné aktualizaci. Do té doby budou muset uživatelé postižení tímto problémem vydržet. Žádné spolehlivé řešení, jak vše jednoduše vyřešit totiž neexistuje.