Auta půjdou brzy odemykat a startovat iPhonem, umožní to iOS 13.4

Apple chystá pro iOS a watchOS další zajímavé vylepšení, které nám usnadní životy. V kódech včera včera vydané bety iOS 13.4 se totiž objevily zmínky o funkci CarKey, která by měla umožnit do iPhonu “nahrát” bezkontaktní klíče od auta a telefon nativně následně používat jako je.

Nová funkce má podle kódu bety umožnit po nahrání NFC klíče k autu jeho odemčení, uzamčení a samozřejmě i nastartování, díky čemuž tak dostane uživatel možnost nechat své klíče od auta jednoduše doma. Zajímavé je, že novinka bude fungovat bez nutnosti ověření přes Face ID či Touch ID, díky čemuž bude dostupná jak na iPhonech, tak na Apple Watch. Jednat se tedy bude o víceméně stejné řešení, které Apple využívá i v zahraničí u cestovních karet do MHD, které též stačí v dopravních prostředcích jen přiložit k terminálu bez jakéhokoliv ověření. Totéž bude stačit i při odemykání a startování auta, čímž Apple překoná dosavadní řešení automobilek, které sice odemykání a další různé ovládání automobilů přes iPhone umožňují, avšak vždy je k tomu potřeba spuštění aplikace.

Klíče se budou do iPhonu nahrávat skrze aplikaci Wallet, přičemž dodatečné nastavení uživatel provede přímo v aplikaci výrobce automobilu. Na novince nicméně Apple podle všeho již s některými automobilkami pracuje a je tedy vcelku pravděpodobné, že naprostá většina z nich nebo alespoň ty největší nabídnou podporu novinky hned po vydání iOS 13.4 či v prvních týdnech po jeho zveřejnění.

Kódy bety rovněž potvrzují, že funkce nabídne sdílení klíče s dalšími lidmi, například s rodinnými příslušníky. Není však jasné, zda se bude jednat jen o elementární sdílení, kdy si uživatel do svého telefonu vypůjčený klíč jednoduše “nahraje” přijmutím pozvánky, nebo bude moci majitel vozu s klíčem nastavit například to, kdy se má osobě, které digitální klíč vypůjčil, funkce deaktivovat. To vše však velmi pravděpodobně ukáží už další bety, které budou vycházet v následujících týdnech. Ostré vydání iOS 13.4, který tuto novinku přinese, se pak dá očekávat zhruba za měsíc a půl až dva.