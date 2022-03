Apple prozradil, jak probíhal vývoj Universal Control

Jednou z nejzajímavějších funkcí loni představeného macOS Monterey je bezesporu Universal Control, který umožňuje ovládat jednou myší, trackpadem či klávesnicí současně Mac a iPad. Že vývoj funkce nebyl jednoduchý nepřímo naznačilo její extrémně zpožděné vydání, kterého jsme se dočkali teprve nedávno, zatímco veřejné verze macOS 12 již před více než čtvrt rokem. K potvrzení veškerých domněnek o komplikovaném vývoji nyní potvrdil i jeden z produktových manažerů Applu.

O vývoji Universal Control se rozpovídal konkrétně Vivek Bhardwaj, který v Applu zastává funkci produktového manažera pro iOS, iPadOS a macOS. Ten se nechal konkrétně slyšet, že o funkci jako je Universal Control snil Apple dlouhé roky a taktéž na ní dlouhé roky pracoval. Hlavní myšlenkou vytvoření funkce bylo vytvořit co nejkontinuálnější zážitek mezi platformami – konkrétně pak iPadem a Macem. Aby však mohl Universal Control existovat, musel nejprve Apple dle slov Vivka vytvořit iPadOS jakožto platformu, jelikož bylo v systému třeba udělat pár dílčích uprav oproti mobilnímu iOS. Následně mohl teprve kalifornský gigant začít pracovat na samotné funkci, která vychází například z Clipboardu či odemykání Macu Apple Watch. Ačkoliv trval vývoj dlouhé roky, výsledek stojí dle Vivka za to, což ostatně můžeme potvrdit i my v redakci. Vše totiž funguje opravdu zdařile a využitelnost spojení Mac + iPad se díky tomu dostává na nový level.