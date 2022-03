Padělat iPhony se nevyplácí. Za mříže za to jde další člověk

Případ čínských padělatelů má další výsledky. Šikulové z Číny během let podvedli Apple o více než milion dolarů. Jejich plán byl prostý. Nechali si z Číny posílat opravdu velmi věrohodně kopie rozbitých a nefunkčních iPhonů, které měly dokonce IMEI a sériová čísla odpovídající autentickým zařízením. Tyto kousky pak reklamovali u Applu s tím, že jsou ještě v záruce. Jak plyne z výše uvedeného, během let se jim tento krok poměrně dařil. Reklamované iPhony pak posílali zpět do Číny.

V tomto případě nyní padl rozsudek ohledně posledního člena této organizované skupiny. Jde o Teanga Liu, který byl ale do plánu přibrán až posléze již odsouzeným Haitengem Wuem. Kromě samotné podvodné činnosti Teang Liu taktéž zajistil falešné identifikační dokumenty, otevřel několik poštovních schránek pro příjem „balíčků“ a zařizoval cestování zbytku členů skupiny po Spojených státech, kteří tak navštěvovali kvůli reklamacím Apple Story. Klec ale na výtečníky spadla v prosinci roku 2019. Před soudem ale stanuli až nyní. Tean Liu byl za výše uvedené odsouzen na rok a jeden den k trestu odnětí svobody. Dále mu byla uložena pokuta ve výši 577 780 dolarů a propadnutí věci odpovídající desetině pokuty. Případ kromě amerického ministerstva bezpečnosti vyšetřovala taktéž americká poštovní inspekce.