Levnější verze Apple Vision Pro má dorazit do dvou let

Když Apple minulý týden světu ukázal svůj první AR/VR headset Vision Pro, naprosto jej nadchnul jeho technickými specifikacemi. Bohužel, za pokrokové technologie a celkově neotřelá řešení si nechá i náležitě zaplatit, jelikož cenu headsetu nastavil na 3499 dolarů, tedy v přepočtu asi 77 000 Kč bez daně a dalších poplatků. V České republice se tedy dá očekávat cenovka pohybující se kolem 100 000 Kč, což je na kus elektroniky už opravdu dost. Naštěstí je však v relativně brzké době v plánu představení levnější verze headsetu.

S informacemi o levnější verzi Apple Vision Pro přišly před pár hodinami zdroje reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, podle kterých je jeho uvedení naplánováno do konce roku 2025. O kolik levnější headset bude sice zdroje netuší, potvrzují však to, že je produkt v intenzivním vývoji, přičemž šetří se logicky zejména na použitých technologiích, kvůli čemuž bude headset z hlediska využitelnosti o něco horší než standardní Vision Pro. Okleštěn by mohl být ale třeba o audiosoustavu či podobné prvky, které zvyšují cenu, ale zároveň je lze nahradit něčím jiným. Překvapivé by nebylo třeba i napájení ze sítě namísto z baterie či podobná „šetřící“ řešení. Bohužel, jelikož zatím nemá ani samotný Apple zcela jasno v tom, kde všude bude u levnější verze srážet cenu, lze jen stěží odhadovat její technické specifikace již nyní – tedy možná dobrý rok a půl před jejím uvedením.