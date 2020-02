Čína odmítá nařčení USA ohledně kybernetického útoku

V posledních dnech čelí Čína obvinění ohledně nabourání se do počítačové sítě společnosti Equifax sídlící ve Spojených státech za účelem získání dat o desítkách milionů lidí. Podle amerického ministerstva spravedlnosti za tímto útokem stojí Peking. Čínské ministerstvo zahraničí se proti tomuto tvrzení ohradilo se slovy, že Čína proti podobným útokům bojuje a nikdy by se nezapletla do jiného kybernetického útoku. Rovněž bylo dodáno, že je to právě Washington, kdo se do podobných kybernetických krádeží zapojuje a že je jeho obětí i Čína.