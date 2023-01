iPhony 16 Pro přinesou jedno z nejvymodlenějších vylepšení posledních let

Zraky valné většiny jablíčkářů se sice stále ubírají k iPhonům 14, maximálně pak k letošní řadě 15, to však nebrání leakerům a analytikům se zveřejňováním informací o iPhonech pro rok 2024. S jednou velmi zajímavou zprávou nyní přišel asijský portál The Elec, který se v minulosti ukázal jako velmi přesný zdroj. Jeho nynější zjištění potěší zejména ty, kteří stále nenašli zalíbení ve výřezech v displeji či Dynamic Islandu.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že se pro iPhony 16 Pro podařila Applu vyvinout technologie umožňující skrytí modulu pro Face ID pod displej. To sice ve výsledku znamená „jen“ to, že se Dynamic Island výrazně zmenší, jelikož bude tvořen už jen objektivem předního fotoaparátu, nicméně i tento upgrade rozhodně potěší, jelikož bude němu přední strana telefonu daleko méně „poznamenána“ rušivými prvky. iPhony navíc díky skrytí Face ID pod displej nabídnou větší zobrazovací plochu displeje (byť nepatrně), což by mohl Apple využít třeba k nasazení nových prvků ve stavovém řádku.

Jelikož se bude jednat do značné míry o nový poznávací znak pro iPhony, není žádným překvapením, že má Apple v roce 2024 v plánu tento prvek zavést jen u řady 16 Pro s tím, že o rok později jí nasadí i na základní modely – tedy iPhony 17. Tutéž strategii ostatně zvolil údajně i u Dynamic Islandu, který si odbyl loni premiéru u řady 14 Pro, aby jej letos mohl Apple nasadit u základních iPhonů 15. Nutno nicméně jedním dechem dodat, že zatím není příliš o co stát. Aplikací, které jsou přizpůsobeny pro Dynamic Island, je totiž stále velmi málo a proto nezbývá než doufat, že příchod tohoto prvku na další iPhony vývojáře přiměje k tomu, aby jej přijali za svůj v mnohem větší míře.