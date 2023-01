Apple začal vyrábět iPhone 15!

Někteří jablíčkáři sice ještě stále čekají na doručení před několika týdny či v horším případě měsíci objednaných iPhonů 14 Pro (Max), Apple však již začíná s výrobou iPhonů 15. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného asijského deníku Economic Daily News, dle kterých hlavní fabriky Foxconnu zahájily prvotní zkušební výrobu „patnáctek“, který jim má pomoci vyladit celý výrobní proces k naprosté dokonalosti a připravit se tak na spuštění hromadné výroby.

Je poměrně zajímavé, že zatímco v předešlých letech spouštěl Apple zkušební výrobu nových iPhonů až kolem března, letos se v tomto směru výrazně předběhl. Co přesně stojí za dřívějším startem můžeme sice v tuto chvíli hádat, pravděpodobně se však jedná o vícero faktorů. Jedním z těch nejdůležitějších je bezesporu snaha vyhnout se problémům s dostupností po zářijovém představení, které Apple právě u iPhonů 14 Pro (Max) i v současnosti poměrně značně sužují. Dalším důvodem pak může podle čínských zdrojů být fakt, že letos vůbec poprvé ve své historii hodlá Apple vyrábět nové iPhone de facto současně ve dvou zemích – konkrétně pak v Číně a Indii, přičemž doposud spoléhal výrobně primárně na Čínu. Částečné přesunutí do Indie mu má nicméně zajistit v případě, že by se v Číně zase objevily problémy spojené s COVID-19. Nelze se tudíž příliš divit, že si chce Apple vše „ozkoušet“ s dostatečným předstihem, aby potřebné náležitosti dokázal nastavit bez větších potíží. Pro nás, fanoušky Applu, pak znamená start výroby to, že se v následujících týdnech můžeme začít setkávat s prvními většími úniky schéma a fotek, které nám novinky přiblíží s pořádným předstihem.