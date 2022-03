Čekáte na výkonnější Mac mini? Dorazí zřejmě až příští rok

V souvislosti s Macy mini se v posledních týdnech hojně spekulovalo o příchodu jejich nové verze osazené výkonnějšími čipsety rodiny Apple Silicon. Řeč tehdy byla konkrétně o nasazení loni představených čipů Apple M1 Pro a M1 Max, díky kterým by se tak Macy mini staly perfektními pracovními stanicemi v kompaktním provedení. Místo toho však Apple uvedl na scénu zbrusu nový Mac Studio, který sice nabízí brutální výkon v kompaktním těle, avšak oproti Macu mini je o poznání větší a tedy uživatelsky méně lákavý, Jak se však nyní zdá, uživatelé si s ním budou muset vystačit až do příštího roku.

S tvrzením o plánu Applu vydat Mac mini s vysokým výkonem v příštím roce přišel jako první před pár hodinami přední analytik Ming-Chi Kuo, dle kterého by mohl do vínku dostat konkrétně čipset M2 Pro. Proč jej Apple nepředstaví už letos s čipem M1 Pro sice analytik neodhalil, je nicméně pravděpodobné, že tak učinil kvůli tomu, že bude chtít příští rok novinku uvést na trh hned v prvních měsících, kvůli čemuž by tak ve výsledku letošní model prodával v krajním případě necelý rok, za což by se mohl od svých uživatelů dočkat nemalé kritiky. Druhou možností je pak zkrátka jen nedokončený vývoj některého z komponentů, které budou pro oživení tohoto stroje nezbytné – například výkonnějšího chladiče, který se do jeho těla vleze a zároveň bude stejně jako nynější verze naprosto tichý.

