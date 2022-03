Apple zveřejnil videa ke všem včera představeným novinkám

JAk již bývá dobrý zvykem, i tentokrát Apple spolu s novinkami uvedl na svůj oficiální YouTube kanál sérii videí, která ukazují nové produkty v celé jejich kráse. Videa se konkrétně točí okolo nového iPad Air s M1, iPhone SE 3, procesoru M1 Ultra, Mac Studio + Apple Studio Display a nechybí ani pohled na iPhone 13 Pro v zelené barvě. Videa vám prozradí, co od novinek očekávat a vzhledem k jejich délce se jedná o nejsnadnější způsob, jak zjistit, co nového Apple představil a zda to je něco, o co byste se měli více zajímat nebo vás naopak novinky mohou nechat chladnými.