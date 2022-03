iPhone SE 3 oficiálně odhalen. Nabízí 5G, skvělý výkon i konzervativní design

iPhone SE 3 byl bezesporu nejočekávanějším produktem první letošní Keynote a jak se nyní ukázalo, tato očekávání nebyla naštěstí planá. Kalifornský gigant totiž tuto novinku ve své předtočené prezentaci skutečně představil, čímž uspokojil nejednoho fanouška svých levných telefonů. Co vše tedy v pořadí již třetí „es éčko“ nabízí?

iPhone SE 3 design

Překvapení se nekoná. Tak přesně takto by se dal ve zkratce zhodnotit design nového iPhonu, který vychází dle očekávání z jeho předchůdců ve formě SE 2 či 8 z roku 2017. Uživatelé se tak u něj mohou těšit jak na zaoblené hrany, tak i na klasický Home Button s Touch ID, displej s výraznou horní či spodní bradou nebo třeba jednočočkový fotoaparát. Jak se navíc na první pohled zdá, Apple nezamíchal ani barvami, byť odstínově se budou nové verze od SE 2 z roku 2020 zřejmě mírně lišit. To jinými slovy znamená nasazení černé (midnight), bílé (starlight) a červené barevné varianty ve verzi (PRODUCT)RED.Super je, že se Apple rozhodl u iPhonu SE 3 nasadit stejné sklo jako u iPhonů 13 (Pro), díky čemuž by tak měly být celkově velmi odolné.

iPhone SE 3 výkon a další vychytávky

Srdcem telefonu je dle očekávání nejvýkonnější mobilní čipset současnosti A15 Bionic, který Apple nasadil loni i do iPhonů 13 (Pro). Oproti předešlé generaci SE tak novinka dle očekávání brutálně zrychlila – například oproti iiPhonu 8 je to 1,8x a 2x oproti modelu 7, přičemž právě tohle jsou modely, na jejichž majitele Apple cílí. Ve výsledku by tak právě ti měli zažít skutečně brutální výkonnostní skok. Pořád vám to nestačí? Co byste řkeli například na 5G, kterým novinka samozřejmě disponuje taktéž. Samozřejmostí je i Touch ID či lepší výdrž baterie díky úspornějšími čipu.

Stejně jako většina nových iPhonů je novinka vyrobena ze 100% recyklovaných materiálů, díky čemuž je tak dle slov Applu extrémně ekologická.

iPhone SE 3 fotoaparát

Přestože nabízí iPhone SE 3 stále jen jeden 12MPx objektiv, Apple u něj slibuje parádní fotografie s podporou funkcí Deep Fusion, Smart HDR či podporou fotografických stylů. U videa pak kalifornský gigant zase láká na skvělé výsledky i při zhoršených světelných podmínek, což nezní vůbec špatně.

iPhone SE 3 cena a dostupnost

Předobjednávky nového iPhonu SE odstartují už tento pátek s tím, že bude začínat na 429 dolarech. Do prodejů pak zamíří v pátek 18. března. Česká cena zatím k dispozici není.