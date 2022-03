Apple právě představil iPad Air 5

iPad Air 5 má za sebou dle očekávání zdárnou premiéru. Jak již bývá dlouhé roky zvykem, Applu se zpravidla nepovede zabránit únikům ohledně chystaných produktů, a tak se dá říct, že v zásadních věcech dokáže Apple „pouze“ překvapit. Máme tedy zde iPad Air 5. generace, který si ve velkém půjčuje od svého rok a půl starého předchůdce. Změny se odehrály hlavně „pod kapotou. Pojďme se ale na novinku podívat postupně.

iPad Air 5 design

Jak už uvádíme výše, zde se žádné změny neděly a ostatně to ani nikdo čekat nemohl. Stále se tedy jedná o tenké tělo, které se designem podobá iPadu Pro. Pátá generace iPadu Air tedy na první pohled působí opravdu hezky a byť jsme tento design už viděli u předešlé generace, stále platí za velmi povedený.

iPad Air 5 displej

Ani zde se žádné velké změny neodehrály. Jelikož Apple o displeji nemluvil, s nejvyšší pravděpodobností narazíme na 10,9palcový Liquid Retina displejem od okraje k okraji s rozlišením 2360 x 1640 pixelů. Displej se opět bude chlubit True Tone technologií a antireflexní vrstvou.

iPad Air 5 fotoaparát

Již dlouho platí, že iPady nejsou primárně na focení. Pokud jste v nouzi, snímek samozřejmě pořídíte i tímto iPadem. Jako primární fotoaparát ale budete stále pravděpodobně používat svůj iPhone. O zadním fotoaparátu Apple nemluvil. Nabídne tedy zřejmě to samé, co v minulém modelu. Tedy rozlišení 12MP a podporu 4K videa. Na přední části tabletu se pak nachází 12 MPX FaceTime HD fotoaparát (u čtvrté generace bylo 7 MPX) s podporu videohovorů v 1080p, funkcí Smart HDR a podporou Central Stage.

iPad Air 5 výkon

Dlouho se jako jisté jevily zvěsti o nasazení čipu Apple A15 Bionic, který momentálně tepe v nejnovějších iPhonech. Jen pár desítek hodin před keynote ale přišla zpráva, že Apple nasadí čip Apple M1, což by z Airu rázem udělalo opravdu velmi výkonný tablet. Tyto zprávy se ukázaly jako pravdivé. Čip M1 by měl být zhruba o 50 % rychlejší než čipset A15 Bionic a o 60 % rychlejší než A14 Bionic, který tepe v předešlé generaci iPadu Air. Co se týče počtu jader, A15 Bionic disponuje 6 CPU jádry a 5 GPU, zatímco M1 nabízí 8 CPU jader 8 GPU jader a 16 Neural Engine jader. Je 2x rychlejší než nejprodávanější laptop s Windows, které jsou 3x tlustší a 4x těžší. Zvěsti byly i o paměti RAM, která by měla být 8 GB RAM. Naneštěstí jde o údaj, který Apple na svých konferencích neudává. Budeme si tedy muset počkat na testy.

Další funkce

Stejně jako v předchozí generaci zde narazíte na čtveřici reproduktorů. Zvukové podání tedy nebude zřejmě vůbec zlé. A jelikož jde o zařízení, ke kterému již neoddělitelně patří Apple Pencil, dočkáte se zde podpory druhé generace. Samozřejmostí je v Cellular verzi také podpora 5G. USB-C má zvýšení výkon a je až 2x rychlejší. Taktéž vyroben z 100 % recyklovaných materiálů. Nelze také zapomenout na Smart Connector na zadní straně zařízení, ke kterému připojíte například klávesnici.

Varianty

Letos dostane do vínku tento kousek pět barevných provedení. Jedná se o spacegray, hvězdně bílá, růžová, fialová a zcela nová modrá. Prodávat se bude ve Wi-Fi a Cellular verzi s paměťmi 64 a 256 GB.

Cena a dostupnost

Nový iPad bude stát od 599 dolarů za 64 GB Wi-Fi verzi. Na české ceny si ještě budeme muset pochopitelně pár desítek minut počkat.