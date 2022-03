Xtorm odhalil superodolné nabíjecí kabely s doživotní zárukou

Příslušenství z dílny společnosti Xtorm je mezi uživateli velmi oblíbené zejména pro svou funkčnost v kombinaci s prvotřídní odolností. Například powerbanky od něj disponují velmi robustním tělem, které je chrání před poškozením například pády a tak podobně. Svou nabídku nyní navíc Xtorm rozšířil o superodolné kabely, kterými navazuje na svou dřívější uživatelsky oblíbenou řadu. A ty se zdají být alespoň dle technických specifikací opravdu unikátní.

Výrobce se u svých kabelů chlubí například úpletem z vlákna DuPont Kevlar, který se vyznačuje mimořádnou odolností proti prodření či přetržení. Mimochodem, jedná se o tentýž materiál, který je používán třeba některými výrobci brankářských florbalových kalhot, kdy je materiál použit konkrétně na kolena, která dostávají nejvíce na této části výstroje zabrat. Jen díky kevlaru jsou kalhoty schopny vydržet bez poškození třeba i celou sezónu. Odolnost u kabelu je tedy zaručena. To však není ani zdaleka vše. Kabely by totiž měly podle výrobce měly zvládnout bez přetržení utáhnout 100 kg předmět či přežít 100 000 ohybů bez poškození. Extrémně odolné by pak měly být i speciálně konstruované koncovky, které by tak neměly popraskat, jak je tomu zvykem třeba u Apple produktů.

Kabely Xtorm Xtreme jsou k dispozici jak s Lightning porty, tak samozřejmě i s USB-C a USB-A, přičemž k dispozici jsou jak kombinace USB-C/Lightning, tak i USB-A Lightning, potažmo USB-A/USB-C. Všechny modely jsou k dostání v délce 1,5 metru, přičemž jejich cena začíná na 599 Kč a končí na 899 Kč. Nejedná se tedy sice vyloženě o levný špás, na druhou stranu však dostanete prvotřídní kabely s velmi odolným úpletem a extrémně odolnou kovovou koncovkou a jejím upnutím ke kabelu, které by měly vydržet skutečně dlouho. Ostatně, jistý si je jejich kvalitou i výrobce, který na ně poskytuje doživotní záruku.

