Recenze MagSafe powerbanky Xtorm: To nejlepší využití MagSafe na vašem iPhone!

iPhone 12 přinesl v závěru loňského roku něco, co jsem hned od začátku považoval za skutečnou revoluci. Od MagSafe konektoru jsem si totiž sliboval mnohem víc, než co do dnešního dne dokázal Apple předvést. Kromě MagSafe nabíječky totiž není nic, co by vyráběl sám Apple a dáválo to smysl. Nyní konečně přichází první výrobci s příslušenstvím jako jsou magnetické powerbanky, což je mimochodem to nejlepší, co je možné k MagSafe konektoru připevnit. Pojďme se podívat na jednu z prvních, která dorazila na trh a to na Xtorm Magnetic Wireless Power Bank.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Kapacita powerbanky je 5000 mAh a k jejímu dobíjení slouží buď USB-C a nebo bezdrátová nabíječka. Bohužel USB-C považuji za poměrně nešťastnou volbu, protože opět musíte na dovolenou tahat dva kabely a nevystačíte si pouze s Lightningem. Ovšem na druhou stranu plně chápu, že se zkrátka Xtormu nechtělo platit poplatky za využívání Lightning konektoru. Samozřejmě pokud se smíříte s tím, že budete nabíjet vždy jak powerbanku, tak i iPhone, můžete si vystačit jen s USB-C kabelem, který zapojíte do powerbanky a přes tu se dobíjí také telefon. Pokud to tak uděláte, vždy se dobíjí obě baterie současně a není možné určit, že má například telefon přednost. Ten se totiž dobíjí z powerbanky, jenž se dobíjí z adaptéru. Velkou výhodou USB-C je však možnost jej použít jak pro nabíjení samotné powerbanky, tak pro nabíjení dalších zařízení právě z powerbanky. Pokud tedy chcete nabít něco jiného než svůj iPhone nebo jakýkoli jiný přístroj s nabíjením Qi, můžete to udělat pomocí USB-C konektoru v powerbance.

Co se zpracování samotné MagSafe Powerbanky týká, to je jak jsme si u Xtormu zvykli na velmi vysoké úrovni. Pogumované tělo je jednak příjemné v ruce, kde jej budete mít v momentě, kdy budete používat telefon s přichycenou powerbankou, ale působí také odolným dojmem. Hmotnost powerbanky je 132 gramů, což dohromady s iPhone 12 Pro, se kterým ji používám, dává dohromady váhu 319 gramů, což už v ruce sice cítíte, ale není to žádná tragédie. Výška a délka powerbanky vás asi příliš zajímat nebude, ta totiž po připojení k iPhone 12 Pro sahá jen od jeho fotoaparátu zhruba půl centimetru nad spodní část. Co vás však bude zjaímat víc je tloušťka a ta je 1,5 cm, tedy dvakrát víc, než je tloušťka samotného iPhone. Dohromady tak máte celek, který má 2,24 cm, což se může zdát dost, ovšem ergonomicky je vše vyřešeno tak, že vám celek velmi příjemně a pohodlně sedne do dlaně.

Powerbanku připevníte k iPhone pomocí MagSafe konektoru a to pouze tím, že ji položíte na jeho zadní část, stejně jako například originální MagSafe nabíječku nebo tu zvláštní peněženku od Applu. Samotná powerbanka je s MagSafe konektorem v iPhone plně kompatibilní a drží na něm jako přibitá. Pokud máte originální obal od Applu nebo nejlépe nepoužíváte obal žádný, pak ji můžete skutečně vnímat jako součást samotného telefonu. Za samotnou powerbanku je totiž možné zvednout celý telefon bez toho, aniž byste se báli, že vám upadne.

Jít po ulici a mít na iPhone připevněnou powerbanku od Xtormu pomocí MagSafe je naprosto bezproblémové a nemusíte se bát, že ji někde ztratíte nebo vám samovolně upadne. Magnet zkrátka drží jak přibitý, ovšem je potřeba brát v potaz fakt, že nemusí držet na pouzdrech a obalech výrobců třetí strany a například můj Pitaka obal nedokáže powerbanku přes Magsafe udržet. Pokud však používáte originální obal od Applu nebo nemáte obal žádný, pak se nemáte čeho obávat.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jakmile přiložíte Magnetic Power Bank od Xtormu na záda vašeho iPhone, dojde nejen k jejímu přichycení pomocí magnetů, ale iPhone se začne z powerbanky také nabíjet. Nabíjení probíhá samozřejmě bezdrátově a to pomocí standardu Qi. Výkon bezdrátového nabíjení je přitom 5W, což je stejný výkon, jaký měla standardní nabíječka od Applu, kterou jste ještě do nedávna našli v balení starších generací iPhone. Plné nabití telefonu pomocí této nabíječky sice trvalo 3 hodiny, ovšem jednalo se o drátové nabíjení, pokud k němu připočítáme nějaké ty ztráty z bezdrátového nabíjení, pak se dostáváme na čas okolo 200 minut, který potřebujete k plnému nabití iPhone 12 Pro pomocí MagSafe Power Bank od Xtormu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Zcela upřímně chápu, že by si někdo mohl stěžovat na to, že se iPhone 12 Pro nedokáže pomocí MagSafe nabíjet výkonem až 15 W, ovšem u powerbanky, kterou máte připevněnou pomocí Magsafe na zádech svého telefonu vám to je tak nějak jedno. Filozofie těchto powerbank je totiž zcela odlišná od nabíjení samotného telefonu. Slouží spíše jako rozšíření standardní baterie, kterou máte ve svém telefonu. Pokud například vyrazíte v létě na pláž a budete se válet na lehátku, nebude vás vůbec obtěžovat, že máte na zádech iPhone připnutou powerbanku. Přitom baterie ve vašem telefonu bude stále nabitá na sto procent. Jakmile se po obědě rozhodnete vyrazit někam do města, jednoduše odepnete powerbanku na MagSafe a i když je už půl dne za vámi, váš iPhone je stále nabitý na 100 %. Přesně s touto myšlenkou musíte powerbanku používat a budete stejně jako já nadšeni. Stejně tak když večer dojdete domů a váš telefon je již vyšťavený a vy si chcete sednout na terasu a podívat se třeba na LsA, pak si k němu jednoduše připevníte powerbanku a nemusíte řešit, zda máte v blízkosti terasy zásuvku.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Vzhledem ke kapacitě baterie v powerbance 5000 mAh a kapacitě baterie iPhone 12 Pro, která je 2815 mAh, můžete počítat s tím, že svůj telefon dobijete při klasickém používání jednou, maximálně jeden a půlkrát. Já osobně však tuto powerbanku nevnímám jako nabíječku, pomocí které dostanete energii z powerbanky do telefonu, ale skutečně jako rozšíření kapacity baterie samotného telefonu a je důležité, abyste ji tak vnímali také. Vzhledem k rychlosti nabíjení a ke kapacitě totiž při běžném používání telefonu nebude docházet k jeho rychlému nabíjení, ale spíše k tomu, že jeho interní baterie nebude vybíjena.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Hlavní výhodou oproti klasické powerbance, případně oproti powerbankám integrovaným v obalu, tak jak je měl v předchozích letech v nabídce Apple, je možnost kdykoli připnout a odepnout baterii z těla iPhonu bez nutnosti cokoli kamkoli připojovat. Jakmile tedy dojde v powerbance energie, jednoduše ji sejmete z telefonu a odložíte do kapsy nebo batohu. Nemusíte tak například na dovolené běhat s velkým težkým obalem, ve kterém už stejně není žádná šťáva. Oproti klasické powerbance zase nezavazí žádný kabel. Z praktického hlediska je proto právě řešení nabíjení přes MagSafe nejlepší možností.

Pokud vyrážíte na dovolenou nebo se jen poflakujete někde, kde vám není pohodlné neustále telefon připojovat k nabíječce, je Xtorm MagSafe Power Bank tou nejlepší vychytávkou, kterou si ke svému iPhone 12 Pro, iPhone 12 (mini) nebo iPhone 12 Pro Max můžete pořídit. Já sám si ji nechávám a budu ji používat nejen při poflakování se na pláži, ale i doma, kdy mi večer čas od času baterie v telefonu dojde a já chci být i tak mobilní a nemuset mít připojený telefon k nabíječce. Potěší i cena 1099 Kč, která v podstatě odpovídá tomu, za kolik se prodávají kvalitnější obaly a kryty na iPhone a proto věřím, že nebude nikomu připadat jako přemrštěná.

Xtorm Magnetic Wireless Power Bank si můžete koupit přímo zde.