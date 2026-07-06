Recenze LINQ by Xtorm Semi-solid State Magnetic Power Bank – Když powerbanka není jen nouzovým řešením

Jsou produkty, které člověk testuje hlavně proto, že je to jeho práce. A pak jsou produkty, na které se těší už ve chvíli, kdy se objeví první informace o jejich existenci. Přesně to byl i případ nových magnetických powerbank LINQ powered by Xtorm, které se snaží zaujmout nejen výkonem, ale i technologií baterie, použitými materiály a designem. A právě poslední dvě zmíněné věci byly důvodem, proč jsem byl zvědavý, jestli výrobce skutečně přináší něco nového, nebo jde jen o další MagSafe powerbanku, kterých je dnes na trhu už opravdu hodně.
Magnetických powerbank jsem za posledních pár let vyzkoušel poměrně dost. Některé byly levné a překvapivě dobré, jiné naopak drahé a přesto plné kompromisů. Často jsem narážel na slabé magnety, plastové zpracování, pomalé nabíjení nebo zbytečně vysokou hmotnost. Přiznám se proto, že jsem byl před testem k novinkám od LINQ poměrně skeptický. Když totiž výrobce začne mluvit o revoluční technologii baterií, prémiovém designu nebo novém standardu bezdrátového nabíjení, většinou to v praxi znamená jen hezkou marketingovou omáčku. Tentokrát jsem se ale spletl.
Do redakce dorazily rovnou dvě varianty – model s kapacitou 5 000 mAh a větší 10 000mAh verze. Jelikož jsou obě powerbanky po konstrukční stránce prakticky totožné a liší se hlavně kapacitou, rozměry a hmotností, rozhodl jsem se je pojmout jako jednu společnou recenzi. Koneckonců přesně tak podle mě dává jejich testování největší smysl. Ve výsledku totiž nejde o to, která z nich je lepší, ale spíš o to, která bude lépe vyhovovat konkrétnímu způsobu používání.
Během několika dní jsem je používal s iPhonem 17 Pro, který jsem nabíjel prakticky výhradně bezdrátově. Powerbanky jsem nosil v batohu, v kapse, používal je doma při práci i během cest autem a snažil se simulovat situace, do kterých se člověk dostává každý den. A musím říct, že mě dokázaly překvapit hned v několika ohledech.
Technické specifikace
Na papíře vypadají obě powerbanky velmi podobně. Výrobce u obou vsadil na hliníkové tělo, podporu nejnovějšího standardu Qi2.2 s bezdrátovým výkonem až 25 W, USB-C konektor s podporou Power Delivery, průchozí nabíjení (pass-through) nebo technologii Semi-solid State, která má oproti klasickým lithium-iontovým článkům nabídnout lepší tepelnou stabilitu a výrazně delší životnost. Výrobce dokonce uvádí více než jedenapůlnásobný počet nabíjecích cyklů oproti běžným magnetickým powerbankám.
Hlavní rozdíly jsou především ve velikosti. Menší varianta nabídne kapacitu 5 000 mAh, tloušťku pouhých 8 mm a hmotnost 118 gramů. Větší model má kapacitu 10 000 mAh, tloušťku 13 mm a váží 188 gramů. Ani jedna z hodnot přitom nepůsobí přehnaně a obě powerbanky si zachovávají velmi kompaktní rozměry. Na papíře tedy všechno vypadá velmi dobře. Jenže specifikace jsou jedna věc a skutečné používání druhá.
Fotogalerie
Testování
První kontakt s oběma powerbankami byl možná tím největším překvapením z celého testování. Ještě než jsem je vůbec připojil k telefonu, vzal jsem je do ruky a okamžitě mě napadla jedna věc – přesně takhle by podle mě mělo vypadat prémiové příslušenství k iPhonu.
Hliník, přesné slícování jednotlivých částí, příjemná povrchová úprava i jemné vroubkování zadní strany působí opravdu luxusně. Není to produkt, který by se snažil za každou cenu upozorňovat na svou přítomnost výraznými logy nebo extravagantními tvary. Naopak. Design je velmi střídmý a přesně díky tomu mě zaujal. Stejně příjemně působí i v kombinaci s iPhonem 17 Pro. Po přicvaknutí na záda telefonu jsem neměl pocit, že držím dvě zařízení spojená magnetem. Celé to působí jako jeden kompaktní celek. Právě to je podle mě něco, co spousta výrobců stále neumí.
Další věcí, kterou jsem byl zvědavý otestovat, byly magnety. Přestože výrobci dnes často slibují silnější uchycení než Apple, realita bývá mnohdy jiná. Tady jsem ale neměl jedinou výtku. Magnety drží opravdu výborně. Telefon jsem několikrát vytahoval z kapsy kalhot, z batohu nebo ho běžně přenášel jednou rukou a ani jednou jsem neměl pocit, že by se powerbanka chtěla pohnout nebo snad dokonce odpadnout. To je přesně ten typ vlastnosti, který možná při čtení specifikací nevypadá důležitě, ale v běžném životě rozhoduje o tom, jestli budete powerbanku používat rádi, nebo ji po týdnu odložíte do šuplíku.
Velmi mile mě překvapilo také to, že ani při běžném používání nijak výrazně nepřekážela. U menší 5000mAh varianty jsem po několika minutách prakticky přestal vnímat, že je na telefonu vůbec připojená. Psaní zpráv, brouzdání po internetu nebo focení nijak zásadně neomezovala. Naopak u větší 10 000mAh varianty už samozřejmě nějaký rozdíl poznáte. Přeci jen je o pět milimetrů silnější a zhruba o sedmdesát gramů těžší. Ani tady jsem ale neměl pocit, že by telefon působil nevyváženě nebo se s ním špatně manipulovalo. Pokud bych měl obě varianty charakterizovat jednou větou, pak bych řekl, že pětitisícová je ideální pro každodenní nošení, zatímco desetitisícová je parťák na delší cesty nebo dny, kdy víte, že se k zásuvce jen tak nedostanete.
Pochvalu si zaslouží i samotné nabíjení. V posledních letech jsem měl možnost vyzkoušet několik magnetických powerbank a u některých jsem měl spíš pocit, že jen zpomalují vybíjení telefonu. Tady je situace úplně jiná. Díky podpoře Qi2.2 a výkonu až 25 W jsem měl od začátku pocit, že se iPhone nabíjí opravdu svižně. Procenta na displeji přibývala rychleji, než jsem byl u podobných produktů zvyklý, a během používání jsem neměl jediný okamžik, kdy bych si řekl, že bych raději sáhl po kabelu.
Příjemným bonusem je také USB-C konektor s podporou Power Delivery. Nejde tedy jen o MagSafe příslušenství pro iPhone, ale o plnohodnotnou powerbanku, kterou můžete v případě potřeby použít i pro nabíjení dalších zařízení. Hodí se to třeba ve chvíli, kdy potřebujete dobít iPad, sluchátka nebo jinou elektroniku, která bezdrátové nabíjení nepodporuje. Oceňuji i podporu průchozího nabíjení. Večer jsem několikrát připojil powerbanku k nabíječce, nechal na ní magneticky přichycený iPhone a ráno byly nabité oba přístroje. Je to drobnost, ale přesně taková, kterou po pár dnech začnete využívat automaticky.
Fotogalerie #2
Co se týče kapacity, tady se potvrdilo přesně to, co jsem očekával. Menší model mi bez problémů vystačil na jedno kompletní nabití iPhonu 17 Pro. Ve výsledku je to podle mě přesně to množství energie, které většina lidí během běžného dne potřebuje. Když ráno odcházíte z domu se stoprocentně nabitým telefonem a večer víte, že vás čeká ještě několik hodin mimo domov, pětitisícová varianta představuje ideální pojistku. Desetitisícová verze už nabízí úplně jiný komfort. Během testování jsem se dostal zhruba na dvě kompletní nabití telefonu a přiznám se, že právě díky tomu jsem na několik dní úplně přestal řešit, kolik procent mi v iPhonu zbývá. A přesně to je podle mě hlavní smysl kvalitní powerbanky. Ne honit každé procento baterie, ale jednoduše vědět, že energie bude vždycky po ruce.
Zajímavou kapitolou je technologie Semi-solid State, kterou výrobce prezentuje jako jednu z hlavních předností celé řady. Přiznám se, že jsem k podobným tvrzením vždycky trochu opatrný. Delší životnost baterie nebo vyšší počet nabíjecích cyklů totiž během týdenního testování jednoduše neověříte. Přesto jsem si všiml jedné věci. Ani při delším nabíjení se powerbanky nijak výrazně nezahřívaly. Samozřejmě byly teplé, to je u bezdrátového nabíjení normální, ale nikdy jsem neměl pocit, že by se dostávaly na nepříjemně vysoké teploty. Pokud je lepší práce s teplem opravdu jedním z přínosů této technologie, pak se to během mého testování minimálně částečně potvrdilo.
Líbí se mi také, že výrobce nepodcenil ani detaily. LED diody informující o stavu nabití jsou decentní a nijak neruší. Povrch powerbanky se navíc překvapivě dobře udržuje čistý. Přestože jsem ji několik dní nosil po kapsách i batohu, nebyla poškrábaná ani upatlaná tak, jak bývá u lesklých plastových modelů zvykem. Má tedy tahle dvojice vůbec nějaké slabiny? Upřímně řečeno ano, ale není jich mnoho.
Tou největší je bezpochyby cena. LINQ powered by Xtorm nepatří mezi powerbanky, které si koupíte jen proto, že jsou zrovna v akci za pár stovek. Tohle je prémiové příslušenství a cenovka tomu odpovídá. Je proto potřeba si položit jednoduchou otázku – hledáte jen co nejlevnější zdroj energie, nebo chcete produkt, který budete bez problémů používat několik let a který bude svým zpracováním odpovídat telefonu za desítky tisíc korun? Já osobně jsem spíš druhý případ.
Resumé
Po několika dnech testování musím říct, že LINQ powered by Xtorm patří k nejlepším magnetickým powerbankám, které jsem měl možnost používat. Ne proto, že by nabízely nějakou jednu revoluční funkci, ale protože dobře zvládají úplně všechno. Skvěle vypadají, výborně drží na telefonu, nabíjejí opravdu rychle a působí dojmem produktu, který vydrží roky používání.
Pokud hledáte co nejmenší možnou powerbanku pro každodenní nošení, doporučil bych bez váhání model s kapacitou 5 000 mAh. Je lehký, tenký a na zádech telefonu o něm po chvíli prakticky nevíte. Jestli ale často cestujete, trávíte celý den mimo domov nebo zkrátka chcete mít jistotu, že vás telefon nikdy nenechá ve štychu, sáhl bych rovnou po 10 000mAh variantě. Rozdíl v rozměrech není nijak dramatický, zatímco dvojnásobná kapacita je v praxi opravdu znát.
Ano, za obě powerbanky si připlatíte. Jenže stejně jako u spousty jiného příslušenství platí, že kvalita něco stojí. A v tomto případě jsem měl po skončení testování pocit, že vyšší cena není jen marketingová nálepka, ale odráží to, co za své peníze skutečně dostanete. Pokud bych si měl z dnešního trhu vybrat magnetickou powerbanku k iPhonu pro vlastní používání, LINQ powered by Xtorm by rozhodně patřila mezi úplně první modely, po kterých bych sáhl.
Powerbanku s kapacitou 5000mAh lze zakoupit zde