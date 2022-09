Recenze Xtorm Solar supercharger XR105: Powerbanka, která promění sluneční záření v elektrickou energii

S powerbankami se v posledních letech doslova roztrhl pytel, ovšem drtivá většina z nich je takříkajíc na jedno brdo. Ne však Xtorm Solar Supercharger XR105, který si umí vyrobit elektřinu ze sluníčka a tu poté uchovat do interní baterie s kapacitou 10 000 mAh, pomocí které můžete nabíjet například váš iPhone. Pojďme se podívat, jak tato vychytávka funguje a co vlastně dokáže.

Samotná powerbanka váží 420 gramů, což se sice na první pohled může zdát dost, ovšem je to daň za kapacitu 10 000 mAh v kombinaci s celkem velkým solárním panelem, který má navíc otevírací konstrukci, aby se maximalizovala jeho plocha. Z powerbanky Solar supercharger můžete dostat energii pomocí jednoho USB-C s 5V/3A nebo 12V/1,67A s maximálním výkonem 20Wa pomocí dvou USB-A s 5V/3A nebo 12V/1,5A s maximálním výkonem 18W. K nabíjení slouží buď solární panel anebo samozřejmě také USB-C s tím, že nabíjet můžete až 20 W.

Samotné tělo powerbanky je plastové a má otvírací konstrukci, uvnitř které jsou schované solární panely. Ty jsou tak při přenášení dostatečně chráněné, aby nedošlo k jejich poškození nebo zašpinění. Konstrukce umožňuje buď částečné, nebo úplné otevření s tím, že si můžete ideálně nasměrovat panely přímo na slunce. Případně si celou powerbanku pomocí karabiny připnout například na batoh a dobíjet ji alespoň částečně během túry. I když je konstrukce plastová, je poměrně pevná a kvalitní, stejně jako pant, který otvírá solární panely. Powerbanka není voděodolná, a i v návodu výrobce varuje předtím, abyste ji nevystavovali vodě, přesto jsou porty chráněny gumovou záslepkou, aby se do nich nedostával prach a špína. Kromě samotné powerbanky najdete v balení také USB kabel na nabíjení a karabinku, pomocí které si můžete powerbanku připnout například k batohu, a to jak ve složeném, tak i otevřeném stavu a dobíjet energii i během túry.

Vedle portů je také pětice ikon, čtyři z nich indikují stav nabití powerbanky po 25 % a ty pak ukazují, zda se powerbanka nabíjí ze slunce. Tato velmi malá dioda, která navíc na ostrém slunci potřebném k nabíjení není téměř vidět, je bohužel jediná informace o tom, zda se powerbanka nabíjí nebo ne. Chápu, že nemám v ruce solární elektrárnu nebo fotovoltaiku za stovky tisíc, ale bohužel mi díky tomu chybí nějaké ten „fun factor“, kdy můžete sledovat jakým proudem se nabíjí a jak rychle. Účel powerbanky je mi jasný a chápu, že to není hračka na to, abyste si doma generovali elektřinu a tou poté nabíjeli telefony v rodině, ale alespoň nějaká základní informace by byla rozhodně fajn.

Aby powerbanka dokázala generovat energii ze slunce, je nutné, aby byla alespoň trošku nabitá. Pokud ji zcela vybijete, pak je nutné nejprve alespoň 1-2 % kapacity nabít přes USB a následně nabíjet pomocí solární energie. Stačí tedy nevybíjet powerbanku do nuly a můžete používat pouze solární energii. V praxi to znamená, že pokud se chystáte někam na túru mimo dosah zásuvek, nabijete si doma Solar Supercharger přes USB a pak uprostřed divočin, vždy, když je na to vhodná chvíle, doplňujte energii, kterou spotřebujete nabíjením například telefonu pomocí slunce.

To, co zajímá každého nejvíc je, za jak dlouho se dokáže powerbanka nabít čistě ze sluníčka. To ovšem záleží na spoustě faktorů, jako je přesná poloha slunce, roční období a tak dále. Pokud budeme počítat s tím, že budou převážně slunečné dny, kdy se opravdu objeví párkrát za den na pár desítek minut mrak, pak na jaře a v létě nabijete celou kapacitu 10 000 mAh za přibližně pět dní. V zimě a na podzim je to pak deset dní. Výkon samotného solárního panelu je 4,5 W za ideálních podmínek a sám výrobce říká, že ty jsou od 9:00 do 15:00 s tím, že powerbanka nefunguje přes sklo, ale musí mít „přímý vizuální kontakt se sluncem“. Je mi jasné, že si teď říkáte, k čemu to tedy vlastně je dobré.

Dobré je to k tomu, že vyrazíte na například desetidenní túru a nabíjíte celý den tím, že máte powerbanku na batohu. Přitom si večer nabijete pouze telefon a tím uberete i se ztrátami při nabíjení zhruba 40% kapacity powerbanky s tím, že následující den jich 20 % dokážete dobít zpět. Pokud se bavíme o zcela ideálních podmínkách, pak vyrazíte na túru se 100 % nabitou powerbankou a první den si nabijete telefon, díky čemuž zmizí 40 %, druhý den však 20% nabijete a budete (za naprosto ideálních podmínek na 80%. Opět nabijete telefon a druhý den nabijete powerbanku a budete tak na 60 %. Rozhodně není možné vybít powerbanku na 1 % a pak týden čekat, než se dobije a opět využít všech 10 000 mAh, to by opravdu nedávalo smysl. Smyslem je mít powerbanku, ve které vám kapacita dojde později, než vy dojdete do cíle a na to funguje Solar Supercharger skvěle.

Samozřejmě je zde pak ještě jeden rozměr, kvůli kterému jsem chtěl mít podobnou věc doma já a to je současná situace, kdy snad poprvé za svůj život mám pocit, že by mohlo dojít k nějakému blackoutu nebo něčemu podobnému. Pokud pak nemáte nějaké skutečné solární panely, máte doma alespoň něco, co dokáže samo získat energii ze slunce a na nouzové dobíjení mobilů to bohatě stačí. Navíc párkrát za rok vyrazím na nějakou tu túru, kde powerbanku se solárním nabíjením také užiji. Samozřejmě musíte respektovat to, jak to s nabíjením je a jak dlouho nabíjení trvá a neplést si powerbanku se solární elektrárnou. Pokud tedy hledáte možnost, jak si vyrobit elektrickou energii ze sluníčka, je to rozhodně zajímavá možnost. Navíc upřímně i když nabíjení telefonu je opravdu ročně záležitost desetikorun, tak je zajímavý pocit, když nabíjíte něčím, co jste získali zdarma ze sluníčka. Solar supercharger je rozhodně zajímavou alternativou ke klasickým powerbankám a mohu ji doporučit.

Xtorm Solar Supercharger si můžete zakoupit přímo zde.