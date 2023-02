Recenze Xtorm Titan Pro 140W: PowerBanka nejen pro váš MacBook!

Když se řekne powerbanka, většina z nás si představí malou krabičku schopnou tak akorát dobít iPhone. Většina z nich se od sebe liší pouze v tom, kolikrát jej zvládnou dobít a jak dlouho jim to trvá. Dnes se však podíváme na Xtorm Titan Pro, powerbanku, pro kterou není nabití iPhone žádná výzva. Nemá problém nabíjet trojici iPhonů najednou maximální rychlostí, kterou telefony vůbec podporují. Jejím denním chlebem je totiž nabíjení MacBooků a to výkonem až 140W. Pojďme se podívat na powerbanku, kterou oceníte vždy, když potřebujete nekompromisní výkon.

To, čím je tato powerbanka skutečně výjimečná oproti většině ostatních je, že nabízí USB-C s výkonem 140W, díky čemuž je možné nabíjet MacBooky a další zařízení, která vyžadují vysokovýkonné nabíječky. Powerbanka disponuje 4 USB-C porty, z nichž všechny čtyři slouží na nabíjení dalších zařízení, jeden lze pak využít také pro nabíjení samotné powerbanky. Pro nabíjení svých zařízení můžete použít 2x USB-C s 30W, 1x USB-C s 100W a 1x USB-C s 140W, pokud budete vyyužívat všechny čtyři USB-C porty současně, pak je jejich společnýc výkon 150W. Pokud se rozhodnete pouze pro jeden s označením 140W, pak skutečně dostáváte výkon 140W. Pro nabíjení powerbanky slouží USB-C port se 100W, díky kterému se powerbanka z 0% na 100% nabije za 90 minut.

Kromě výkonu USB-C portů je pak důležitá také samotná kapacita baterie uvnitř powerbanky, ta má kapacitu 24 000 mAh, ovšem při takto výkonné powerbance je mnohem důležitějším údajem, kolik watt hodin nabízí a to je v tomto případě 89 Wh. Mezi další vychytávky kromě výkonu a kapacity patří také integrovaný kabel, který je připevněn k tělu powerbanky pomocí magnetu. Jedná se o krátký 15 cm dlouhý USB-C na USB-C kabel, pomocí kterého můžete jak dobíjet powerbanku, tak i zařízení přímo z ní. Pokud navíc powerbanku zrovna nabíjíte, můžete ji i nadále používat k nabíjení dalších zařízení s tím, že energie je pak distribuována podle odběru jednotlivých zařízení. Celé tělo powerbanky je vyrobeno z recyklovaného plastu a k balení jsou požité taktéž recyklované materiály.

To, čím se liší od většiny powerbank, jenž jsem měl možnost testovat nebo vidět, je pak kromě výše uvedeného také displej. Ten je zabudovaný přímo do jejího těla a narozdíl od většiny powerbank ukazuje skutečná procenta stavu baterie od 0 do 100 %. Pokud powerbanku nabíjíte nebo používáte pro nabíjení, pak se zobrazí také symbol informující o tom, co se právě děje. Displej tvořený stovkami LED diod jednak vypadá skvěle a jednak vás informuje o skutečném stavu nabití kdykoli, kdy zmáčknete tlačítko na těle powerbanky. Mimochodem, když je řeč o těle, pak Xtorm Titan Pro 140W váží 833 gramů a její rozměry jsou 2,9 cm x 9 x 19,2 cm. Právě hmotnost je na výkon powerbanky ve srovnání s konkurencí velmi nízká, což se hodí nejen pro cestování, ale i při denním používání.

Tím nejdůležitějším u powerbanky je samozřejmě to, co z ní dokážete nabít. Já jsem powerbanku testoval na svém MacBooku Air M1 z roku 2020. Zcela vybitý počítač, tedy tak vybitý, že se po zmáčknutí tlačítka pro zapnutí neobjevilo ani logo upozorňující na nutnost počítač nabít, dokázala powerbanka nabít na 100 % za 1 hodinu a 45 minut, což považuji za naprosto perfektní čas, který skutečně odpovídá nabíjení z rychlé nabíječky připojené do zásuvky. Powerbanka byla nabita na 100 %, které ukázal její kontrolní displej. Po nabití MacBooku na 100 % zůstalo podle kontrolního displeje v powerbance 30 % celkové kapacity. Podle iFixit má MacBook Air M1 2020 kapacitu baterie 50 Wh, kapacita powerbanky je pak podle výrobce 89Wh. Reálně tak nedošlo k příliš velké ztrátě během nabíjení. iPhone 14 Pro má kapacitu baterie ve Watt hodinách 12,38 Wh, což znamená, že při odečtení ztrát budete mít možnost nabít telefon z této powerbanky šestkrát za sebou, což není vůbec špatný výsledek.

Pro představu. Pokud vyrazíte někam, kde nemáte přístup k zásuvce s plně nabitým MacBookem Air, pak můžete na tomto počítači pracovat 20 hodin. Samozřejmě záleží, co je to práce, ale dejme tomu, že chcete psát knihu nebo dělat základní kancelářskou činnost. Pak vám skutečně baterie plně nabitého MacBooku Air vydrží 20 hodin. Pomocí této powerbanky můžete počítač nabít 1x na 100% a 1x na 35%. Ve výsledku tak můžete pracovat 48 hodin. Když budete každý den pracovat 8 hodin, máte energie v MacBooku Air s touto powerbankou teoreticky na 6 dní. Není tedy problém zvládnout pracovní týden bez přístupu k zásuvce.

Xtorm Titan Pro 140W je se svým potenciálem, výkonem, velikostí a hmotností předurčena právě do podmínek, kdy chcete nabíjet MacBook nebo něco podobně energeticky náročného. Brát si s sebou tuto powerbanku kvůli nabití iPhone samozřejmě můžete, ale výkon oceníte především při nabíjení notebooků. Oněch 140W je dostatečných na nabíjení prakticky jakéhokoli notebooku a není tak problém energii využít pro cokoli, co má USB-C port k dobíjení. Jestli hledáte kvalitně zpracovanou, funkční a designově povedenou powerbanku schopnou nabít mimo jiné i váš MacBook, pak jste ji právě našli.

Xtorm Titan si můžete zakoupit přímo zde.