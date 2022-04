Recenze Xtorm 30W PD Waterproof Power Bank Rugged: Nabijte až 3x svůj MacBook

Zatímco lepších fotoaparátů, displejů nebo čipů se dočkáváme v jakémkoli kousku elektroniky rok co rok, co se výdrže baterie týká, pořád to není žádná sláva. Nejnovější telefony zpravidla vydrží jen okolo jednoho dne, o moc lépe na tom nejsou ani chytré hodinky až na výjimky jako jsou Garmin. Když pak chcete vyrazit někam na delší túru, kde chcete venku trávit dlouhé dny nebo dokonce týdny, musíte řešit problém, jak nabíjet svá zařízení. I když se naskytne argument, že přece v přírodě nepotřebujete mobil, věřte mi, že nabít si dron, GoPro nebo fotoaparát rozhodně přijde vhod, a i ten mobil se čas od času hodí. Abyste mohli vyrazit na opravdu dlouhou dobu kamkoli, kam si jen vzpomenete a neomezoval vás nedostatek elektrické energie, je tu Xtorm 30W PD Waterproof Power Bank Rugged – powerbanka, která mění to, na co jste byli doposud zvyklí.

Samotné tělo působí velmi robustně a díky tomu, že je celé pogumované, a to včetně krytky USB portů, přežije nejen nějaký ten pád, ale powerbanka je také voděodolná. Každá část včetně gumové krytky je opravdu odolná a i sklo, které chrání LED diodu integrované svítilny je skutečně odolné a hned tak se nerozbije ani nepoškrábe. Naopak možná si zlomíte párkrát nehet, než se krytka alespoň trošku ochodí a bude ji možné otvírat menší silou. Powerbanka nabízí již zmíněnou integrovanou svítilnu, jenž vám bohatě poslouží na nějakou tu orientaci nejen ve stanu, ale i jako nouzové svícení pod nohy v případě, kdy nebudete mít k dispozici klasickou svítilnu. Reálně dosvítí na vzdálenost zhruba 10 metrů, spolehlivě zhruba na sedm metrů s tím, že nabízí svítivost 100 lumenů. Co se odolnosti proti vodě týká, nabízí powerbanka ochranu IP65, což znamená, že je powerbnaka chráněna proti prachu a stříkající vodě. V balení pak najdete kromě powerbanky s rozměry 18,8 x 8,9 x 2,5 cm a váhou 540 gramů také USB-A na USB-C kabel, který můžete použít jak na nabíjení z powerbanky, tak na nabíjení samotné powerbanky.

Věřím, že řadu z vás nyní překvapila váha. Přece jen nosit s sebou půl kila navíc se může při delších túrách opravdu vadit. Ovšem je to daň za 30W nabíjení, 20 000 mAh kapacitu, robustní a odolné tělo a také za to, že powerbanka neztrácí kapacitu, respektive pokud ji nabijete, ani po pár týdnech z ní neubude znatelné množství energie. Hmotnost je navíc celkem příjemně rozložena do podélného těla.

To nejlepší, co powerbanka od Xtorm s označením Rugged 20 000 mAh nabízí jsou však dva porty USB-C, z nichž jeden dokáže nabídnout výstupní výkon 30W a druhý pak 15W. To je totiž dostatek na nabíjení nejen iPadů nebo iPhonů, ale také MacBooku Air! Je však potřeba myslet na to, že 30W nabízí pouze jeden USB-C port a ten druhý nabízí 15W. Kromě toho nechybí také dvojice klasických USB s funkcí Quick charge a výkonem 18W, což je to nejvíc, co lze z klasického USB dostat. Kapacita powerbanky je 20 000 mAh / 74Wh, což v praxi znamená, že sní můžete nabít například i se započítanou ztrátou 6x iPhone 13 Pro.

8,5 hodiny denně sedm dní v kuse – tolik vám vydrží MacBook Air!

Tím se dostáváme k tomu, co mě baví na této powerbance nejvíc. MacBook Air se napájí pomocí 30W USB-C adaptéru, který k němu dostanete. Výstupní proud Xtorm Rugged je 30W přes USB-C a můžete s ní nabíjet MacBook Air stejně rychle, jako s přiloženým adaptérem. Zde však sranda nekončí, kapacita baterie v aktuálním MacBook Air je 5100 mAh, přičemž kapacita recenzované powerbanky je 20 000 mAh. I když odečtu veškeré ztráty, tak mohu nabít MacBook z nuly na sto procent hned třikrát, teoreticky pak 3,5x, ovšem dejme tomu, že skutečně „jen“ třikrát. Prohlížení webu zvládne MacBook Air podle Applu, a i podle nás při stoprocentně nabité baterii neskutečných 15 hodin. Pokud tedy vyrazíte někam s plně nabitou Powerbankou Xtorm Rugged a plně nabitým MacBookem Air, můžete na něm pracovat neskutečných 60 hodin bez toho, aniž byste museli využívat zásuvku. Když byste pracovali klasických 8,5 hodin denně, pak můžete pracovat sedm dní! Samozřejmě nesmíte renderovat 4K video, ovšem při kancelářské práci vám skutečně vydrží MacBook Air na jedno nabití i déle jak 15 hodin a teď si představte, že můžete vyrazit na týden kamkoli na světě, kam si jen vzpomenete a 8,5 hodiny pracovat každý den bez toho, aniž by vám došla šťáva! To už je argument, proč se Rugged od Xtormu opravdu vyplatí a proč jsem si jednu také pořídil.

Pokud navíc nepotřebujete, aby vám energie v powerbance vydržela dlouhé dny nebo týdny, pak můžete využít možnosti používat více portů najednou a v momentě, kdy například dorazíte na hotel, můžete zapojit všechna svá zařízení k powerbance, díky čemuž se začnou nabíjet a později pak nabít samotnou powerbanku. Ta totiž díky čtveřici portů slouží i jako takový hub, ke kterému zkrátka jednoduše připojíte vše, co chcete nabíjet.

Přibalte si Xtorm Rugged do batohu a nepotřebujete zásuvku

Xtorm Rugged Power Bank rozhodně nemůžete vnímat jako klasickou powerbanku, kterou si dáte do kapsy, když si chcete jednou nabít telefon. Naopak ji oceníte v momentě, kdy se vydáte na nějakou delší túru do lesa, kde chcete být sami pár dní bez přístupu k zásuvce. Samozřejmě nesmíte zapomínat na fakt, že s sebou ponesete půl kila navíc, ovšem také si s sebou ponesete možnost, jak 3x nabít MacBook Air nebo 6x iPhone 13 Pro. Pokud k tomu připočítáte fakt, že uprostřed přírody většinou netrávíte deset hodin denně na počítači nebo na mobilu, tak si s ní bez problémů vystačíte i déle jak týden. Nabíjet díky dvojici klasických USB a dvojici USB-C můžete cokoli, co vás napadne a to včetně fotoaparátu, GoPro kamery nebo například GPS navigace nebo chytrých hodinek. Rugged je navíc opravdu robustní a odolná powerbanka, která vydrží nějaký ten pád, vlhkost a tak podobně. Rozhodne s ní nemusíte jednat v rukavičkách. Jestli vyrážíte za dobrodružstvím a víte, že budete déle než dva dny mimo dosah elektrické energie, pak je jednou z nejlepších možností, které přihodit do batohu!

Xtorm nabízí také menší variantu Rugged s 10 000 mAh, u které je na první pohled vše v podstatě stejné, ovšem je zde jeden poměrně zásadní rozdíl. Nabízí sice 2 klasické USB porty s výkonem 18W, ovšem jen jeden USB-C port s výkonem taktéž 18W. Powerbanka je sice o 250 gramů lehčí než její větší sourozenec, ovšem dobře zvažte, zda vám nebude 30W výkon chybět například pro možnost dobíjení MacBooku. Ať už sáhnete po kterékoli variantě, chybu rozhodně neuděláte.