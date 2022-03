Pozvánka na představení iPhonů SE 3 obsahuje skrytý easter egg. Vyzkoušejte si jej i vy

Zhruba před třemi hodinami Apple potěšil svět rozesláním pozvánek na svou první jarní Keynote, na které by měl ukázat první várku novinek pro letošek. Co přesně mezi nimi bude sice kalifornský gigant neoznámil, obecně se však počítá s příchodem iPhonu SE 3, iPadu Air 5 či nových Maců s čipy Apple Silicon. Pokud se již Keynote nemůžete dočkat, máme pro vás příjemnou zprávu – čekání si můžete alespoň mírně zkrátit hezkým easter eggem, který Apple skryl přímo do svých webových stránek. Vyzkoušet si jej navíc může prakticky kdokoliv z vás – stačí k tomu jen vlastnit iPhone či iPad s podporou AR.

Pokud si chcete easter egg vyzkoušet, navštivte přes Safari na iPhonu či iPadu tuto stránku a prstem tapněte na grafiku nového Apple Eventu – tedy na zářící logo Applu. S logem lze tentokrát jen různě točit a dívat se do jeho středu, ve kterém vidíte právě na vodní hladinu. Easter egg si můžete jako již tradičně vyzkoušet jak přímo v prostoru kolem vašeho okolí, tak i jen na šedém pozadí bez nutnosti jakéhokoliv skenování ploch okolo. Jedná se sice o drobnost, avšak rozhodně je zajímavá.